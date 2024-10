Gom di Reggio, quando la sanità funziona. “Complimenti al reparto di Pneumologia”

La sanità è con ogni probabilità uno dei settori storicamente più in difficoltà della Calabria. Tante le problematiche da affrontare, tante le sofferenze per i calabresi, costretti talvolta ad emigrare. Anche attraverso le nostre pagine, abbiamo dato spazio ad episodi negativi, alla malasanità o a casi da censurare, ma non tutto è da buttare.

Ci sono anche, al contrario, esempio, esempi positivi e che è giusto portare alla luce per far si che tutta la sanità calabrese possa risollevarsi. E’ il caso del reparto di Pneumologia del Gom, attraverso un messaggio di un cittadino recapitato alla nostra redazione.

“Vorrei complimentarmi con il reparto di Pneumologia del GOM diretto dal primario dottore Battaglia. Operatori cordiali, molto pazienti, professionali e dire professionali a Reggio non è cosa da poco, qualità poco comune in tutte le organizzazioni pubbliche o private che sia.

Eppure in questo reparto la professionalità è ben presente. Reparto pulito, organizzato, e ben diretto dove gli operatori fanno squadra. Un reparto non facile, come tanti altri, ma proprio per questo va evidenziata la pazienza e la cortesia di tutto il personale del reparto.

Il Gom è una istituzione che tutti i reggini dovrebbero difendere con i denti ed accedervi come quando si accede in Chiesa con rispetto e educazione tempio, com’è, di dolore ma anche di speranza.

Sicuramente il merito è anche della dirigenza, ma bisogna dire che gli operatori fanno un grande lavoro. Il vero problema del GOM è che ce ne solo uno, fare ad esempio 16 ore di pronto soccorso e non per colpa del personale ma per il grande accesso della popolazione è da migliorare ma qui entra in gioco la politica nazionale e regionale.

Per chiudere rinnovo un grande grazie a tutti gli operatori del reparto di Pneumologia e un augurio di pronta guarigione a tutti i degenti”.