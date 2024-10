Ospedale Riuniti di Reggio, donato un monitor multiparametrico ad Ematologia

Un nuovo monitor per il controllo dei parametri del paziente è stato donato al reparto di Ematologia, presso l’Ospedale “Riuniti Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria, dal Rotaract Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38. Il tutto è stato possibile grazie alla preziosa collaborazione con l’Associazione Italiana contro le Leucemie (AIL). Il monitor è stato consegnato stamattina, 5 ottobre 2018, alla presenza della Dott.ssa Francesca Ronco e dei volontari AIL presenti in reparto. La giornata è stata un’importante occasione per far conoscere il Rotaract e la sua missione: il valore del principio rotariano del Servire e l’importanza della sua azione a favore del territorio. “Al Rotaract Reggio Calabria Sud Parallelo 38 – ha sottolineato la Dott.ssa Ronco – va il nostro più sentito ringraziamento. Grazie alla loro sensibilità e generosità il nostro reparto potrà contare su uno strumento utile per monitorare la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria, le pulsazioni e la temperatura dei nostri piccoli pazienti”.

Per il Rotaract Reggio Calabria Sud Parallelo 38 erano presenti il Presidente, Domenico Tamiro; Il Past President, nonché promotore dell’evento Fabiola Di Giuseppe; Il Prefetto Lavinia Zema; Il Responsabile della sottocommissione medica Rossella Logoteta.