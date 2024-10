Ospedali da campo in Calabria, Spirlì: ‘Subito al via il reclutamento’

Ospedali da campo in Calabria, la notizia annunciata nella mattinata di ieri dal presidente Nino Spirlì, sta per diventare realtà.

Il capo della Protezioni Civile nazionale ha dato il suo consenso per la costruzione di 4 ospedali da campo in Calabria. A comunicarlo è stato il presidente facente funzioni della Regione Calabria, nella serata di ieri, pochi minuti dopo aver firmato l’apposita ordinanza.

Spirlì, nel corso della sua diretta su Facebook, spiega anche:

La domanda è arrivata probabilmente alle orecchie del presidente. Perché creare ospedali da campo con tutte le strutture che, invece, sono presenti sul territorio e che dovrebbero unicamente essere aperte?

“Vorrei ricordare a tutti che io non sono il commissario ad acta della sanità calabrese. Non ho il potere di aprire o chiudere ospedali. In questo momento, con i poteri che mi sono dati dalla legge posso intervenire solo sull’emergenza dentro l’emergenza covid. Quindi vorrei che tutti potessero capirlo. Non mi chiedete di aprire ospedali dismessi, perché non ne ho il potere. In questo momento la cosa più importante è garantire posti per il ricovero ai pazienti colpiti dal covid-19, tutto il resto è di competenza di altri ed io, nel rispetto istituzionale, non ho alcuna voglia di assumermi delle responsabilità che non mi competono. Quindi, abbiate pazienza, cercate con il passaparola, quello buono, di far comprendere alla gente che non ho proprio voglia di polemizzare, non risponderò ad attacchi e illazioni perché questo è il momento del lavoro, vero”.