Osteopatia e Chinesiologia, cura globale per un equilibrio psicofisico. Citynow incontra il dott. M. Agresta

Cresce sempre più il numero di coloro che si affidano all’osteopatia. Una disciplina terapeutica di cui ancora molti non conoscono le indicazioni, gli effetti, i benefici e le patologie che vengono trattate.

Una professione in continua crescita, quella dell’osteopata, che si basa sul contatto manuale nella fase di diagnosi e trattamento centrata sul soggetto e focalizzata sulla salute piuttosto che sulla malattia.

Il reggino Massimiliano Agresta, osteopata iscritto al R.O.I. (Registro Osteopati d’Italia) e chinesiologo laureato in Scienze Motorie presso l’Università di Bologna, presidente del centro “Health” di Reggio Calabria, ci spiega nel dettaglio cosa è l’osteopatia e quali patologie possono essere curate.

Spieghiamo la differenza tra osteopatia e chinesiologia.

“L’osteopatia è una disciplina terapeutica riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità ed è una medicina basata sul contatto manuale nella fase di diagnosi e trattamento. L’osteopata ha alla base un percorso di studi di 6 anni, incentrato sull’approfondimento dell’anatomia, della fisiologia umana, della patologia medica ed infine della pratica clinica manuale osteopatica che lo porta a sviluppare una forte sensibilità percettiva tattile.

L’osteopata dopo un’attenta anamnesi e un’osservazione posturale, atte a conoscere e inquadrare lo stato di salute generale del paziente, si serve del contatto manuale per analizzare tutti i tessuti corporei da quelli più esterni (pelle, strati fasciali e muscoli) a quelli più interni e profondi (ossa ed anche organi). Tramite alcuni precisi test di valutazione si arriva a una diagnosi di disfunzione osteopatica che consiste in un’alterazione tissutale o nell’assenza di mobilità delle strutture corporee indagate. Infine, l’osteopata tratta, con tecniche manuali non dolorose, le zone corporee individuate; spesso queste zone sono distanti dal punto di dolore che il paziente avverte, questo perché l’approccio osteopatico si fonda sul concetto di globalità poiché il nostro corpo è un’unità funzionale interconnessa tramite tutti i diversi apparati e sistemi che ci compongono in primis quelli vascolare e neurologico.

Ripristinare una corretta mobilità in osteopatia vuol dire fornire all’organismo un aiuto per stimolare le sue capacità di autoguarigione e di riequilibrio fisiologico innate. La chinesiologia, invece, è una scienza che studia il movimento umano in tutte le sue forme, in campo sportivo, rieducativo, preventivo e adattato alla patologia e alla disabilità. Il chinesiologo è colui che applica le proprie conoscenze scientifiche di biomeccanica, fisiologia e psico-pedagogia del movimento per raggiungere gli obiettivi fisici che un utente si propone (es: postura e recupero funzionale, dimagrimento, performance sportiva). Questa figura è rappresentata appieno dal professionista laureato in Scienze Motorie”.