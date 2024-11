Ottava giornata di campionato, lo Sporting Reggio affronta l’Antica Abazia

di Nicolino D’Ascoli. Il punto sul campionato. Si conclude la settima giornata di campionato, poche, anzi pochissime le sorprese. L’ASD Sbarre conquista i primi tre punti battendo 3 a 2 fuori casa la Nuova Amatoriale Bovese , stesso risultato (3-2) per la Soluzione 04 che in casa supera il CS Giare, goleada invece per la Polisportiva Futura a danno del S. Elia Ravagnese, 4 a 1 il punteggio finale. Infine vittorie di misura quelle delle prime due della classe, a Puzzi il S. Rocco con una punizione allo scadere del primo tempo supera la Costa Viola (1-0), stesso discorso per l’Antica Abazia, che fuori casa batte (0-1) la Ludos Vecchia Miniera e infila la sesta vittoria consecutiva, ruolino di marcia davvero impressionante per i ragazzi di Gallina. Comincia domani l’ottava giornata, ad aprire i battenti è la Soluzione 04 che ospita il S. Elia Ravagnese e cerca una vittoria che la spingerebbe verso le zone alte della classifica. Sabato è la volta di CS Giare contro ASD Sbarre e del big match Antica Abazia – Sporting Reggio. Domenica la giornata si chiude con Amatori Costa Viola – Nuova Amatoriale Bovese e S. Rocco Puzzi – Ludos Vecchia Miniera, altra partita di cartello da seguire. La Polisportiva Futura osserverà il turno di riposo.Casa Sporting Reggio. Consueto mercoledì di allenamento per i ragazzi di mister Mangano in vista della delicata sfida di sabato pomeriggio a Puzzi contro la capolista Antica Abazia. Squadra di casa che arriva all’incontro a punteggio pieno e senza nessuna voglia di fermarsi, l’intento è quello di allungare sulla seconda (S. Rocco Puzzi) e dare un forte segnale al campionato. Lo Sporting Reggio dal canto suo ha l’obiettivo di fermare l’Antica Abazia, rilanciarsi e tenere aperto il campionato. Qualche dubbio sulla formazione iniziale attanaglia il tecnico reggino che non vuole concedere spazi agli avversari e dare punti di riferimento soprattutto in attacco. In allenamento sono state provate varie soluzioni e a fine sessione non è stata rilasciata alcuna dichiarazione. Difficile dunque interpretare le intenzioni dello Sporting Reggio. La sfida si annuncia così aperta a qualsiasi risultato, nulla è scontato.Inizia il countdown, fischio di inizio Sabato ore 15.00, campo di Puzzi.