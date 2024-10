Ottimo risultato per il secondo Weekend Grecanico a Gallicianò

Il borgo di Gallicianò, lo scorso fine settimana si è animato attraverso l’arte. Buon successo per l’iniziativa promossa dall’associazione culturale Centro Studio Grecanico di Gallicianò in collaborazione con VisonArte Associazione Culturale. Il prossimo weekend (15/16 luglio) sarà invece il turno dei fotografi. In questo straordinario luogo gli artisti hanno avuto modo di conoscere la storia dei Greci di Calabria, di osservare il patrimonio materiale e immateriale, e con delle passeggiate intorno al borgo di godere dei paesaggi mozzafiato sulla fiumara Amendolea da cui trarre spunto per le proprie opere.

L’arrivo degli artisti a Gallicianò è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 8 ed una volta sistematisi nelle suggestive dimore del borgo, si è dato il via ad una visita guidata, tra le bellezze dell’acropoli dei greci di Calabria. Lo scenario della fontana dell’amore ha catturato l’attenzione degli artisti come anche il panorama che si gode dal terrazzo del teatro Bartolomeo I. Mille suggestioni ed emozioni hanno poi regalato agli artisti le passeggiate lungo i sentieri attorno al borgo con colori, forme, odori, mutevoli con il trascorrere delle ore. La serata è proseguita con la cena alla Trattoria Greca, un momento di convivialità che è sfociato sul finir della serata nella caratteristica danza della tarantella in cui ogni artista è stato coinvolto.

Al mattino, gli artisti hanno avuto modo di iniziare la propria opera, ognuno di loro ha trovato il luogo ideale in cui poter dipingere, lasciandosi rapire dalle suggestioni del luogo e dalle storie narrate dalle guide. La giornata ha visto gli artisti assistiti dai ragazzi del centro studio grecanico di Gallicianò che hanno fornito supporto logistico. Il pranzo alla Trattoria Greca, è stato un momento di condivisione dell’esperienza che era in divenire, con gli artisti che hanno avuto modo di confrontarsi e condividere le sensazioni e le emozioni di questo evento. Una menzione speciale va fatta a Leonardo Panetta, Giovanni Maesano, Rosalia Rodà, Domenico Nucera (Mimmo l’artista) il fotografo degli artisti, che ha catturato i momenti più interessanti delle opere nella loro evoluzione.

Il momento della consegna ha avuto come protagonisti Il presidente Bruno Nocera dell’Associazione Culturale Centro Studi Grecofono, con il suo vice Rosalia Rodà, organizzatrice e responsabile artistica dell’evento. Un momento di ringraziamento ed elogio per il lavoro profuso dagli artisti ed un arrivederci al prossimo 10 di agosto, serata nella quale avverrà la premiazione in seno all’iniziativa NOTTE SOTTO LE STELLE- LA VIA LATTEA DA GALLICIANO’.