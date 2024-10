Santo Stefano, tutto pronto per l’ottobrata. Malara: ‘Sarà una festa. La nostra montagna sempre più attrattiva’

Questo pomeriggio il Comune aspromontano si trasformerà in un percorso enogastronomico dove i visitatori potranno gustare specialità locali

Santo Stefano in Aspromonte si prepara a festeggiare l’Ottobrata, la fiera dei sapori autunnali, che si terrà oggi, sabato 26 ottobre, dopo il rinvio dovuto al maltempo, della scorsa settimana.

L’evento sarà un’occasione unica per assaporare il meglio della gastronomia locale e vivere una giornata tra musica e allegria, puntando a valorizzare il territorio aspromontano e a creare un momento di incontro per giovani e famiglie.

Ottobrata 2024: un evento per vivere e valorizzare la montagna

In una recente intervista a CityNow, il sindaco di Santo Stefano, Francesco Malara, ospite dell’ultima puntata di Live Break, ha sottolineato l’importanza di questa manifestazione:

"Sarà una festa dei giovani e di chi vuole divertirsi, mangiar bene, vivere una giornata spettacolare di musica e allegria. La montagna deve essere vissuta e per renderlo questo possibile non deve essere nascosta, ma aperta e attrattiva. Il nostro obiettivo è renderla sempre più accessibile e giovane. Credo che, in parte, ci siamo riusciti, ma c'è ancora tanto lavoro da fare".

Programma della giornata: sapori e intrattenimento

Dalle 18:30, Santo Stefano in Aspromonte si trasformerà in un percorso enogastronomico dove i visitatori potranno gustare specialità locali, tra cui birre artigianali, panini con salsiccia e porchetta, frittelle e hamburger di scottona. La fiera include anche degustazioni di formaggi, miele e altri prodotti tipici del territorio, per offrire una “montagna di sapori” a tutti i partecipanti.

Dolci tradizionali e animazione per tutte le età

Non mancheranno gli spazi dedicati ai dolci tradizionali, con crêpes, ciambelle e cannoli di ricotta preparati al momento. L’evento sarà arricchito da spettacoli e animazioni pensati per intrattenere persone di tutte le età.

Conclusione con musica folk e DJ set

La serata si concluderà alle 21:30 con il concerto di Cosimo Papandrea, simbolo della musica folk dell’Aspromonte, seguito da un cocktail bar e DJ set con Tony Voice dell’Associazione MediterReghion.

Un invito alla comunità

Il sindaco ha invitato tutti a partecipare, non solo per gustare i sapori unici della zona, ma anche per vivere un momento di comunità e supporto al territorio: