Successo senza precedenti per l’Ottobrata d’Aspromonte a Santo Stefano

Sabato 21 Ottobre, Santo Stefano in Aspromonte, ha tracciato un segno indelebile nella cronologia degli eventi territoriali, l’Ottobrata D’Aspromonte fiera dei prodotti tipici autunnali ha registrato, infatti, un record di presenze mai toccato prima. Migliaia di persone, oltre quattromila, hanno animato fino a notte fonda il paese, per lo più giovanissimi, regalando agli organizzatori note di orgoglio e soddisfazione.

La promotrice dell’evento, la consigliera Mimma Vitale, coordinatrice della Consulta Giovanile ed il primo Cittadino Francesco Malara si dicono, infatti, compiaciuti per l’ottima riuscita dell’evento : “con I NOSTRI SAPORI AD ALTA QUOTA insieme alle sagre di Gambarie e Mannoli ( la prossina sarà sabato 4 novembre) vogliamo rivitalizzare tutte le aree interne, tramiite l utilizzo dei prodotti tipici caratterizzanti il territorio ma soprattutto favorendo la socializzazione che esalta e rende evidente l ospitalità di una intera comunità che accoglie sull uscio delle proprie case tante bellissime persone che vengono a trovarci non come turisti ma come ospiti graditi”.

Un afflusso di utenti senza precedenti, grazie a tutti coloro che si sono cimentati con i loro gazebo facendo degustare ottimo cibo, deliziose birre e soprattutto un’atmosfera di festa tipica dell’autunno calabrese. Il maestro Cosimo Papandrea, subito dopo la degustazione delle prelibatezze preparate dagli operatori, ha dato avvio al suo travolgente concerto, infuocando la piazza per oltre due ore, e facendo ballare grandi e piccini.

Inimitabile la sua “Stilla Chjiara” sulle note della quale tutti i presenti hanno ballato e gioito trasformando la piazza in coro da stadio. Ma anche un spettacolo “pirotecnico” dei giocolieri che hanno estasiato il tantissimo pubblico presente.

Dunque, l’ottobrata 2023 di Santo Stefano, si conferma come evento all’apice dell’intera vallata, poiché giunti per esso da tutta la provincia reggina e non solo, numerose le testimonianze di ragazzi e ragazze giunti dall’estremo nord della regione.

Pertanto, come enunciato dal dott. Malara, dalla consigliera Vitale e dai numerosi ospiti della serata, tra cui la simpaticissima tik toker Arianna Scaldaferri, insieme agli altri brillanti giovani animatori della movida Metropolitana, memorizzate la data per il prossimo 19 Ottobre 2024, per una nuova Ottobrata mozzafiato che stupirà tutti con ulteriori numerose novità.