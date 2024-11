Al Reggio Village, il ‘Padel Open Maschile’. Premio in denaro per il vincitore

L'evento è firmato ASC. La competizione garantisce un minimo di tre partite e ricompense per tutti i partecipanti

Il 7 e 8 dicembre, presso il Reggio Village, si terrà il Padel Open Maschile, un evento imperdibile per tutti gli appassionati di questo sport. La competizione garantisce un minimo di tre partite per ciascun partecipante, con una quota d’iscrizione di soli 25€.

I premi sono davvero invitanti: 200€ per il primo classificato e ricompense per tutti i partecipanti.

Regolamento e iscrizioni per il torneo di padel

Quota partecipazione: 25€

25€ Minimo partite garantite: 3

3 Premio primo posto: 200€

200€ Premi per tutti i partecipanti

Per ulteriori informazioni o per iscriversi, è possibile contattare:

Pietro al numero 327.2019100

Demetrio al numero 327.8996752

Non perdere l’opportunità di vivere due giorni all’insegna del divertimento e dello sport in una struttura di eccellenza come il Reggio Village.