Pagliacci Clandestini donano al reparto attrezzature mediche e ludiche

Domani 17 luglio alle ore 10:30 presso il Reparto di Pediatria degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria si realizzerà la cerimonia di consegna della donazione da parte dell’Associazione di Promozione Sociale “Pagliacci Clandestini” di due attrezzature mediche: un oto/oftalmoscopio digitale e una bilancia neonatale digitale.

Grazie alla grande sensibilità e altruismo di un cittadino reggino che ha voluto sostenere le iniziative e attività dei Pagliacci Clandestini è stato possibile in questi ultimi mesi realizzare diverse azioni che hanno permesso di continuare a svolgere le attività presso il reparto al gruppo di pagliacci reggini. Tra le quali il rinnovo dell’assicurazione per i volontari; la consegna durante le attività di oggetti ludici (nasi rossi, giochi ecc. ai piccoli degenti) e tanto altro ancora. I Pagliacci Clandestini svolgono da più di cinque anni la loro attività volontaria e totalmente gratuita, con cadenza settimanale (4 volte la settimana) e per tutto l’anno, presso il reparto di pediatria e da quest’anno presso i reparti di ematologia e trapianti degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria.

Alla cerimonia parteciperanno il Commissario straordinario Frank Benedetto, il primario di pediatria Dott. Giuseppe Costantino