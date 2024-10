A Palazzo Campanella la cerimonia di consegna del premio “Gens Aurea”

Venerdì 4 maggio p.v., alle ore 11,00 presso la sala “Federica Monteleone” del palazzo del Consiglio Regionale sito in via Cardinale Portanova avrà luogo la cerimonia di consegna del premio “Gens Aurea” – Riconoscimento a personaggi illustri della nostra terra, conferito dall’Associazione “Centaurea Onlus”.

Il premio, giunto alla decima edizione, si inserisce nell’alveo delle iniziative ideate e realizzate dall’Associazione Centaurea in aderenza agli scopi statutari: la valorizzazione del patrimonio culturale, morale ed intellettuale del mondo femminile, attraverso attività sociali, artistiche e di intrattenimento, organizzate a scopo benefico e divulgativo.

Il ruolo della donna quale portatrice di valori morali è il nucleo di un nuovo modo di vedere la società ed i rapporti umani, basato sul rispetto del prossimo, sull’attenzione ai più deboli e sulla fede. Da qui l’idea di insignire con il premio “Gens Aurea” personaggi illustri che operano, nei più svariati settori, per il bene comune.

Per questa decima edizione del riconoscimento, la scelta è caduta sul cooperatore volontario Enzo Infantino, autore del libro “Kajin e la tenda sotto la luna – Storie di rifugiati siriani in territorio greco” per l’importante e instancabile opera di soccorso svolta a favore dei tanti uomini, donne e bambini in fuga dalla guerra, raccolti nel campo di Idomeni, per aver raccontato e sensibilizzato le coscienze su un tema quanto mai attuale e dibattuto.

Il premio vuole essere un segno di apprezzamento, di ammirazione e di stima verso un uomo capace di incarnare in maniera piena i valori della solidarietà, dell’aiuto ai deboli ed in particolare ai bambini, cui l’Associazione Centaurea si ispira.