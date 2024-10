A Palazzo San Giorgio le giovani campionesse della Società Ginnastica Ritmica “Gebbione”

Sono state ricevute dal sindaco facente funzioni Paolo Brunetti e dal Delegato allo Sport Giovanni Latella, le giovani atlete della Società Ginnastica Ritmica “Gebbione”. La società ha ottenuto quest’anno un prestigioso traguardo di categoria: la “Gebbione” è infatti campione d’Italia 2023, del Campionato Nazionale di Serie “D” a squadre categoria allieve con le ginnaste: Marta Borzumati, Greta Costantino e Alessandra Marcianò. Un risultato di tutto rispetto per le atlete reggine, considerando che al campionato, svoltosi a Rimini lo scorso mese di giugno, hanno partecipato oltre 140 squadre provenienti da tutta Italia.

Sempre a Rimini la Società Gebbione ha conquistato il Titolo Italiano nel Campionato d’Insieme categoria allieve, mentre nelle gare individuali due ginnaste della Società Gebbione: Greta Costantino e Marianna Sergi si sono laureate Campioni d’Italia nelle rispettive categorie.

Il commento del delegato Latella

“Un grande onore per noi – ha commentato il Consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella – poter ricevere queste giovani atlete reggine che con il loro impegno e tanta passione hanno conseguito un risultato davvero importante a livello nazionale. Siamo felici di poterle ospitare nel palazzo istituzionale e di poter consegnare loro un prestigioso riconoscimento ufficiale, a testimonianza dell’attenzione che la nostra Amministrazione vuole rivolgere ad uno sport nobile ed antico come quello della ginnastica ritmica”.

La Società Gebbione è attiva da oltre 40 anni sul territorio reggino, promuovendo i valori dello sport con professionalità e passione e avviando le bambine dai cinque anni in su all’esercizio della ginnastica ritmica, che è una disciplina che favorisce un armonico sviluppo psico-fisico delle atlete e coniuga “musicalità, ritmo e disciplina”. Negli anni la Società Gebbione ha conquistato nel settore della ginnastica ritmica agonistica ben 12 Titoli di Campioni d’Italia, oltre a 3 Titoli di campioni Interregionali e a tantissimi Titoli nei Campionati Regionale, sia a livello individuale che di squadra.

Anche nel settore della Ginnastica per Tutti la Società Gebbione ha ottenuto, nel tempo, tantissime affermazioni conquistando 19 Titoli Nazionale e Fasce Oro, 5 Premi Speciali e il prestigioso Trofeo AIDO.

Il team vincente della Società Ginnastica Gebbione è formato dalla Direttrice Tecnica Professoressa Rosa Cristiano e dalle istruttrici, ed ex ginnaste, Caterina Frosinone, Noemi Cristiano, Maria Condello e Caterina Orsino, coordinate dal Presidente Carlo Chilà e dal Vice Presidente Maurizio Campagna. La Federazione Ginnastica d’Italia, come riconoscimento per la brillante attività svolta negli anni, ha assegnato alla Società Gebbione la Benemerenza Federale e la Medaglia di Bronzo ed anche il CONI ha premiato la Società con la Stella di Bronzo al Merito Sportivo.