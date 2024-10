Il Palermo cade in casa. Farmacia dott.ssa Pellicanò Reggio BIC ancora troppo forte

Sabato 26 gennaio si ritorna al PalaCalafiore per la prima sfida in casa del 2019 contro la Sportinsieme Sud Barletta

Prima giornata di ritorno del Campionato di serie B per la Farmacia dott.ssa Pellicanò R.C. BIC e prima vittoria in trasferta in quel di Palermo: 33-69 il risultato finale, con i parziali 11-22, 21-41 e 28-56.

Ultima trasferta per i calabresi, nonostante sia solo la prima di ritorno visti i numerosi impegni previsti al PalaCalafiore di Reggio Calabria, che hanno creato non poche difficoltà (come se non bastassero quelle vissute dai ragazzi stessi quotidianamente), gli atleti del Presidente De Felice infatti, a causa di questi eventi, hanno dovuto adeguarsi e farsi carico di diversi spostamenti durante tutto l’arco dell’anno sportivo.

Tornando alla partita, i ragazzi di coach Cugliandro dotati di una indiscutibile superiorità del collettivo rispetto ai siciliani, hanno sin da subito martellato il canestro avversario macinando punti su punti, con Stefano Rossetti autentico mattatore dell’incontro.

“Bisogna ancora lavorare tanto, soprattutto in fase difensiva, il tempo è tiranno ed ogni giorno è fondamentale per migliorare sugli aspetti tattici che saranno fondamentali quando ci ritroveremo ad affrontare momenti più critici”.

Queste le parole di coach Cugliandro che non vuole assolutamente regalare nulla agli avversari. Continua così la volata verso l’obiettivo sempre più vicino delle finali per puntare alla conquista della serie A. 3,2,1 REGGIO… BIC!!! #tifastarebene