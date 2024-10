Palermo, Corini: ‘Vogliamo battere la Reggina con un Barbera pieno’

Con la preziosa vittoria di Ascoli, il Palermo allunga la striscia di risultati positivi e arriva all’ottavo consecutivo. Il grande protagonista è sempre l’attaccante Brunori autore di una doppietta ma anche di un altro rigore fallito come già gli era capitato altre volte in stagione. I rosanero salgono a quota 31 in classifica ed ora preparano la sfida alla Reggina distante di otto punti. Queste le dichiarazioni di mister Corini a fine gara, riportate da tuttopalermo.net: “Sogniamo di vincere contro la Reggina davanti ad un Barbera pieno, sapevamo che con la qualità avremmo potuto mettere in difficoltà e fare male all’Ascoli, sarebbe bello vedere lo stadio pieno, con un determinato clima sarà dura per gli avversari. Verre è giocatore straordinario tatticamente intelligente, anche oggi ho visto un grande spirito dei ragazzi, la sporca dozzina ha funzionato ancora. Relativamente ai problemi in volo ringrazio la Lega e l’Ascoli per la disponibilità, noi siamo stati bravi a gestirla al meglio“.

