Palermo-Reggina: i tifosi rosanero rispondono all’appello di Corini. Vola la prevendita

Dopo un periodo di flessione causa soprattutto i risultati della squadra, a Palermo è tornato l’entusiasmo e per la sfida contro la Reggina è previsto un Barbera con un grande colpo d’occhio. Sono otto i risultati utili consecutivi per la compagine rosanero che adesso punta al successo contro gli amaranto per avvicinarsi ulteriormente alla parte alta della classifica. Il tecnico Corini ha lanciato l’appello ai tifosi dopo la vittoria di Ascoli e la risposta è stata immediata. In poche ore tantissimi biglietti venduti ed oltre agli 11.465 abbonati, si è già andati oltre quota 5000, numero che verrà ulteriormente incrementato visto che mancano ancora due giorni alla sfida.

