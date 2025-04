Reggio, la denuncia di un cittadino: ‘Parco Malderiti abbandonato’ – FOTO e VIDEO

“Ancora una volta vi disturbo per portarvi all’attenzione la disastrosa condizioni in cui versa il parco Malderiti”.

Inizia così la lettera di denuncia di un lettore che segnala, con foto e video, le condizioni deplorevoli di un’area che rimane abbandonata all’incuria e al degrado dal 2021.

“Dal 2021 a oggi ancora parco Malderiti versa in condizioni veramente deplorevoli. Invio foto e dei video per farvi rendere conto di come oggi si presenta”.

“È necessario scuotere un po’ la coscienza della nostra amministrazione, affinché si dia una mossa e trovi i fondi per completarlo”.

“Non è possibile che un luogo del genere debba versare in queste condizioni, non ultimato, e vada consegnato alla città come giusto che debba essere. Soprattutto per quel programma di valorizzazione delle periferie di cui si parla tanto”.