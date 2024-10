Palermo-Reggina: trasferta vietata ai tifosi reggini. Il comunicato della società amaranto

Continua a far discutere la decisione, anche perchè maturata solo qualche giorno prima dell'incontro

In giornata è stato ufficializzato il divieto per i tifosi della Reggina a poter partecipare alla trasferta della squadra amaranto in casa del Palermo. Nel pomeriggio è arrivato il comunicato dei tifosi della Curva Sud.

Il comunicato della Reggina

Qualche ora più tardi arriva anche quello della Reggina: “La Reggina, a seguito della disposizione del Prefetto di Palermo che vieta la trasferta ai sostenitori residenti nella provincia di Reggio Calabria, esprime dispiacere per una decisione che penalizza i propri tifosi ed oltretutto è stata presa a poche ore da una partita così importante“.