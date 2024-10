Palestra Larizza, Paris: “Restituiamo alla città una struttura chiusa da anni”

“Sono stati avviati in questi giorni i lavori di ristrutturazione della palestra della scuola Larizza sul viale Messina di Reggio Calabria”.

Lo annuncia il consigliere delegato all’edilizia scolastica Nicola Paris che commenta:

“Restituiamo alla città e alla scuola la palestra chiusa da innumerevoli anni, grazie a un lavoro sinergico e complessivo che ci sta permettendo di operare su tutto il territorio cittadino, dal centro alle periferie; grazie anche in questa occasione al Rup comunale Giuseppe Marino e a tutta la squadra dei tecnici impegnati nel risanamento dell’edilizia scolastica”.

I lavori sono stati consegnati il 30 gennaio scorso per una durata di 120 giorni, si concluderanno entro il 30 maggio prossimo. Si tratta di un consolidamento strutturale che interviene anche sulla messa in opera del pavimento in sottofondo in gomma e sulla sicurezza globale dell’edificio per un importo di poco più di 100mila euro.