Pallacanestro Viola, il dirigente Marino: ‘Orgogliosi del Supporters Trust, aderite numerosi’

La Pallacanestro Viola ed il Supporters Trust non si fermano, continua a tamburo battente l’eccellente lavoro svolto dalla società del presidente Laganà ed il gruppo di tifosi, adesso parte integrante, del progetto neroarancio.

CityNow Sport ha intervistato Maurizio Marino in merito al percorso di potenziamento delle attività. Ai nostri microfoni ha risposto alle domande tese a comprendere l’evoluzione di un cammino che procede a vele spiegate.

Come sta andando la campagna adesioni al Trust?

Quello che sta per iniziare sarà il terzo anno di vita del Supporters Trust Viola Reggio Calabria, il primo anno abbiamo chiuso con 110 adesioni, il secondo con 250 adesioni e quest’anno puntiamo sicuramente a migliorarci. L’inizio della campagna adesioni è molto incoraggiante da due punti di vista, il primo di natura numerica, in quanto abbiamo iniziato secondo le nostre aspettative per raggiungere un numero di adesioni superiore a quello dello scorso anno ed il secondo molto più importante di natura economica, in quanto molti soci hanno rinnovato aumentando la quota di adesione. Questa cosa ci rende particolarmente orgogliosi, perché sottolinea la bontà della strada intrapresa e la voglia di sostenere concretamente la squadra quando si lavora con serietà e trasparenza.

Perché aderire al Supporters Trust Viola Reggio Calabria?

I motivi sono tanti, il primo perché si entra dalla porta principale all’interno di una icona sportiva di questa città ossia la “VIOLA” che per molti ha rappresentato la voglia di riscatto di una intera comunità, la quale attraverso lo sport ha dimostrato che tutto è possibile per noi reggini; il secondo motivo è di natura emozionale, ossia fare parte attivamente di un progetto, il socio non è un semplice numero o bancomat, ma un portatore di idee ed un pezzo importante del puzzle, tutte le piccole tessere sono fondamentali e necessarie a completare il sogno; in ultimo e non meno importante è l’aspetto economico, in quanto il titolare della tessera Supporters Trust Viola Reggio Calabria, avrà diritto a decine di vantaggi di natura economica, acquisto abbonamento scontato, sconto sul merchandising, sconto riservato dagli sponsor ai soci, etc.