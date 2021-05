Pallacanestro Viola, definita l'avversaria playout dei neroarancio

La Scandone Avellino perdendo contro la Tecnoswitch Ruvo di Puglia ha concluso la seconda fase del campionato di Serie B 2020/2021 al quindicesimo posto. La formula dei playout prevede l'abbinamento tra la Pallacanestro Viola dodicesima classificata ed i campani di coach Rodolfo Robustelli.

Avversario da non sottovalutare

L'avversario della Pallacanestro Viola da affrontare al meglio delle cinque gare, l'eventuale bella si disputerebbe al PalaCalafiore grazie alla vittoria dei neroarancio contro la Luiss Roma, si trova a 10 punti in classifica per via della pesante penalizzazione causata dai 6 lodi esecutivi non pagati nei tempi previsti. Un roster di tutto rispetto quello dei campani dotato di un ottimo mix tra giocatori di esperienza e giovani promettenti, tra i quali spiccano Dimitri Sousa, Gianpaolo Riccio, Luigi Brunetti, Uchenna Ani ed il reggino, ex neroarancio Valerio Costa.