La Pallacanestro Viola supera l'esame Luiss Roma e si garantisce l'eventuale "bella" playout in casa

La Pallacanestro Viola durante l'ottava ed ultima giornata della seconda fase di campionato di Serie B ha affrontato la Luiss Roma al PalaCalafiore. I neroarancio già ai playout ottengono grazie alla vittoria il fattore casalingo in caso di bella. Lo striscione dedicato al tifoso Peppe Condello venuto a mancare l'1 maggio 2008 da parte dei Total Kaos dimostra come l'attaccamento alla Viola, nonostante le vicissitudini societarie ed il periodo pandemico, sia tutt'altro che sopito.

PRIMO QUARTO

I neroarancio dimostrano subito un buon approccio alla partita con quasi l'intero roster a segno, Genovese e Mascherpa protagonisti. La Luiss Roma si difende con Infante e Sanna, la prima frazione di gioco si chiude col punteggio di 30 a 17.

SECONDO QUARTO

Infante realizza per Roma, risponde Roveda. Sanna realizza il 32 a 21. Roveda per il +13, risponde Sanna. Sebrek subisce fallo, mette uno dei due liberi disponibili. Sebrek segna in reverse, risponde Sanna. Infante da sotto avvicina i suoi sul -6. Fall porta la Viola sul +8. Un'altra tripla di Sebrek per il +11 neroarancio. Genovese piazza due canestri importanti. Roveda fa uno su due dalla lunetta portando il punteggio sul 48 a 31. Infante sotto le plance porta il punteggio sul 48 a 33. Mascherpa si porta in lunetta e realizza dopo ave subito un antisportivo. Gobbato da sotto per il 51 a 33 della Pallacanestro Viola. Pasqualin segna da tre, si va all'intervallo lungo sul 51 a 36.

TERZO QUARTO

Mascherpa segna in penetrazione. Bonaccorso subisce fallo, sbaglia entrambi i liberi disponibili. Sanna da sotto realizza per la Luiss Roma. Fall in sospensione e poi Barrile per il 57 a 38 della Pallacanestro Viola. Pasqualin realizza un libero e poi Infante da due, risponde Barrile. Il punteggio è sul 59 a 41, coach Paccariè chiama Time Out per suoi. Barrile per il +20 della Pallacanestro Viola, risponde Bonaccorso. Genovese segna il 63 a 44, risponde Infante. Murri dalla lunetta realizza entrambi i liberi. Infante schiaccia a canestro per il -13 della Luiss Roma. Roveda segna dalla lunga distanza e guadagna la lunetta ma non trasforma il libero. Infante realizza il -14 dei neroarancio. Genovese dalla lunetta realizza entrambi i liberi. Infante dalla lunetta trasforma entrambi i liberi. Sanna da sotto per il -12 di Roma. Pasqualin porta il punteggio sul 68 a 58.

ULTIMO QUARTO

Bonaccorso per il -8 della Luiss Roma. Gobbato piazza la tripla del 71 a 60, risponde Bonaccorso. Mascherpa in penetrazione per il 73 a 63. Mascherpa da tre, risponde Bonaccorso. Sanna da sotto per il -8 di Roma, coach Bolignano chiama Time Out. Mascherpa per il +10 sulla Luiss Roma.

Punteggio finale ed analisi del match (91-75)

Murri subisce fallo, realizza uno dei due liberi disponibili, Genovese realizza l'80 a 69. Mascherpa a 5:22 dal termine allunga ulteriormente, Pacchiarè chiama Time Out. Gobbato schiaccia, risponde Pasqualin, il punteggio è di 85 a 71. Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Fall in sospensione per il +16, risponde Infante. Roveda subisce fallo, realizza entrambi i liberi. Pasqualin mette due punti. Fall subisce fallo, sbaglia entrambi i liberi. Romeo subisce fallo antisportivo, fa uno su due dalla lunetta. Nell'azione successiva a seguito di un fallo, fa uno su due ai liberi. Con questa fondamentale vittoria la Pallacanestro Viola si garantisce l'eventuale bella dei playout tra le mura amiche.

Il tabellino