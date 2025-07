Vibo, minaccia di darsi fuoco per la mancata operazione della madre. Evitato il peggio

Per protestare per il fatto che la madre non veniva operata, un uomo di 66 anni si è gettato benzina sul corpo, minacciando di darsi fuoco.

È accaduto nel reparto di ortopedia dell’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia.

Intervento tempestivo evita tragedia

Determinante per evitare che l’episodio provocasse gravi conseguenze è stato l’intervento di un caposala, che ha tolto all’uomo l’accendino che teneva in mano. L’uomo ha attuato la protesta per contestare il fatto che la madre, ultranovantenne, non era stata operata per la frattura di un femore malgrado fosse ricoverata da oltre una settimana.

La protesta porta a una soluzione

Il caposala, dopo aver ricondotto l’uomo alla calma, ha avvertito i carabinieri. La protesta, dopo che sul posto è intervenuto il direttore sanitario dell’Asp di Vibo, Francesco Ascoli, ha prodotto comunque i frutti sperati. La madre dell’uomo, infatti, è stata operata nel corso della mattinata.

Fonte: Ansa Calabria