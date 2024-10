Pallacanestro Viola, Paolo Moretti: “Ottimo approccio al match della mia squadra”

Il coach della Pallacanestro Viola è soddisfatto dalla prestazione dei suoi giocatori, in particolar come hanno affrontato l’inizio della partita:

“Ci siamo imposti sin da subito, in altre uscite abbiamo avuto approcci non adeguati, quindi ciò ci ha messo spesso nelle condizioni di far fatica. Siamo arrivati a questa gara non in perfetta forma fisica, situazione aggravata dall’assenza dei due stranieri che sono rientrati le scorse notti. Osmatescu, tra l’altro, dovrà fare degli accertamenti. C’era da avere questo tipo di approccio ribadisco, nonostante qualche lacuna sulla quale lavorare.

Ai ragazzi ho sottolineato come anche se queste due settimane sono state di riposo mentale e fisico, hanno giocato bene ed in questi mesi abbiamo svolto un ottimo lavoro, al netto dei miglioramenti da apportare quando il livello di prestazioni sarà maggiore”.