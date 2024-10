La Pallacanestro Viola asfalta Lamezia e raggiunge la decima vittoria

La Pallacanestro Viola, prima della classe contro Lamezia che nonostante stia dimostrando buone qualità, non riesce a vincere. I neroarancio non vogliono fermarsi, i lametini desiderano dimostrare la propria forza durante il girone di ritorno che si appresta a concludersi.

PRIMO QUARTO

Il primo canestro è di Sebrek. Panetta ottiene due liberi, realizza entrambi. Nervosismo in campo, diversi errori da parte di entrambe le compagini. Barrile penetra e realizza il 4 a 2. Ouro Bagna penetra e mette da sotto il +4. Sebrek porta avanti i neroarancio. Diversi errori dei lametini che provano il tiro da tre subendo fallo, due i liberi realizzati. Pandolfi da sotto per i neroarancio, risponde Giampà (10-7). Ozolins da sotto segna e si prende un libero che realizza. Panetta piazza un canestro davvero difficile, risponde Pandolfi a 3 minuti dalla fine 15 a 9. Pandolfi da sotto porta il vantaggio sul +8. Pandolfi schiaccia a canestro per il 19 a 9 dei neroarancio. Sebrek servito da Pandolfi realizza il 21 a 9. Barrile in sottomano porta il punteggio sul +14. La Viola è on fire, tripla di Viglianisi per il 26 a 9, si chiude così la prima frazione di gioco.

SECONDO QUARTO

Ouro Bagna realizza in apertura di quarto. Lamezia subisce fallo, due i liberi disponibili e realizzati. Ouro Bagna penetra per il +19. Ozolins subisce fallo, mette 1 su 2. Pandolfi piazza la tripla che vale il 34 a 11. Sebrek subisce fallo guadagna la lunetta e fa uno su due. Sebrek da tre per il 38 a 11. Panetta risponde dalla lunga distanza. Lamezia ottiene due liberi, ne realizza uno solo. Ozolins da due per il 40 a 17. Lamezia ottiene due liberi che realizza. Nell’azione successiva Lamezia realizza entrambi i liberi. Lamezia segna risponde VIglianisi da tre per il +20. Barrile piazza entrambi i liberi dopo aver subito fallo. Barrile nell’azione successiva subisce fallo, mette entrambi. (47 a 23) a 1:30 dal termine. Due liberi di Lamezia, risponde Sebrek in penetrazione. Viglianisi penetra per il 51 a 24. Paris segna per i suoi. Viglianisi sulla sirena mette tre punti che valgono il 54 a 26, si va all’intervallo lungo con questo punteggio.

TERZO QUARTO

Pronti e via fallo tecnico per Lamezia. Barrile sbaglia entrambi i liberi, realizza tre punti nell’azione successiva. Panetta recupera palla e segna per il 57 a 28. Sebrek da sotto. (59-28). Ouro Bagna subisce fallo, ne realizza uno solo. Panetta penetra per i due punti lametini, risponde Ozolins. Viglianisi in sottomano per il 64-30. Due i liberi di Lamezia. Da sotto Sebrek schiaccia, risponde Panetta con una tripla. Ottima azione di Lamezia, risponde Ozolins. Panetta subisce fallo, realizza entrambi i liberi. Viglianisi mette il 70 a 39 a 4:19 dalla fine. Sebrek da sotto. Sebrek continua a segnare e subisce fallo, mette anche il libero. Panetta porta a spasso la difesa e mette il 74 a 41. Altro canestro di Panetta. Pandolfi risponde con una tripla a 2:20 dal termine. Panetta penetra e subisce fallo, realizza entrambi i liberi. Lamezia segna. Ouro Bagna mette l’80 a 47 e si ripete nell’azione successiva. Panetta da tre a pochi secondi dalla fine. Lamezia subisce fallo, guadagna la lunetta. Si va all’ultima frazione sul punteggio di 82 a 52.

ULTIMO QUARTO

I primi due punti sono lametini. Ozolins subisca fallo, realizza uno su due. Pandolfi subisce fallo. Ozolins fa due su due. Tecnico a Lamezia. Ozolins fa uno su due. Viglianisi piazza una tripla. (89-54). Barrile recupera palla ed in sottomano mette altri due punti. Viglianisi continua a segnare. Torcasio ci prova da sotto e segna per i suoi. Centofanti in sottomano. Sebrek subisce fallo, sbaglia entrambi i liberi. Sebrek penetra segna e prende un libero che realizza. Ouro Bagna porta a 101 a 56 punteggio. Lamezia subisce fallo, mette un solo libero. Alampi segna per i neroarancio. Lamezia per il 103-59 a meno di tre minuti dalla fine. Pandolfi schiaccia, Centofanti in penetrazione per il 107 a 59. Si chiude così il match dominato dai neroarancio.

Leggi anche

Il tabellino

Pallacanestro Viola – Basketball Lamezia: 107-59

Viola: Viglianisi 20, Centofanti 5, Barrile 13, Ouro Bagna 14, Sebrek 24, Pandolfi 16, Alampi 2, Ozolins 13. All. Moretti

Lamezia: Mascaro 2, Artus Lobera 16, Panetta 26, Bosone, Cilurzo, Giampà 8, Torcasio 2, Meliadò, Tahrahija 5. All. Djukic