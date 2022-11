Pallacanestro Viola, pesante sconfitta esterna per i neroarancio contro la Brianza Basket

Torna sconfitta dal PalaReds di Bernareggio la Pallacanestro Viola. I neroarancio, orfani del loro tre titolare Davis, cedono il passo a Monza e Brianza che trionfa 108-81, al termine di una gara che ha visto i locali sempre avanti nel punteggio per tutto l’arco dell’incontro.

Il resoconto del match

Recita 34-18 il tabellone luminoso del PalaReds dopo i primi dieci minuti di gioco, con i Brianzoli che tirano con oltre il 60% da tre punti e vedono una vera e propria vasca da bagno al posto del canestro. Non cambia il copione nel secondo quarto di gioco, con i locali che continuano a segnare tantissimo, al netto dei soli Renzi e Marchini che provano a tenere a galla la Viola senza però mai riuscirci realmente. Al rientro dall’intervallo lungo la Viola prova a rientrare con le bombe del giovane Simone Farina, ma i padroni di casa riescono comunque a tenere a distanza di sicurezza gli ospiti rispondendo colpo su colpo ad ogni tentativo di rientro dei nero arancio. Ultimo quarto di gioco in cui si segna tantissimo, finisce 29-25 per i brianzoli di coach Lombardi con Provenzani autore di ventidue punti alla sirena finale.

Risultato finale

Finisce 108-81 per i padroni di casa, con i ragazzi di Coach Bolignano che cercheranno ora il riscatto domenica prossima nella delicata trasferta di Padova contro la forte Virtus.

Il tabellino

Lissone Interni Brianza Casa Basket - Pall. Viola Reggio Calabria 108-81 (34-18, 26-24, 19-14, 29-25)

Lissone Interni Brianza Casa Basket: Fabio Bugatti 24 (5/9, 4/4), Lanzi Tommaso 23 (3/4, 5/8), Alessandro Bertini 13 (3/4, 2/6), Matteo Galassi 13 (1/2, 3/10), Davide Todeschini 8 (1/1, 2/4), Petar Jovanovic 7 (1/1, 1/1), Luca Fabiani 6 (2/3, 0/0), Davide Poser 6 (0/0, 2/5), Flavio Pirola 6 (3/3, 0/0), Adam abba Adamu 2 (1/4, 0/0), Paolo Redaelli 0 (0/0, 0/0), Ador Roda 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 18 - Rimbalzi: 35 8 + 27 (Fabio Bugatti 11) - Assist: 25 (Alessandro Bertini 9)

Pall. Viola Reggio Calabria: Vincenzo Provenzani 22 (6/9, 2/5), Andrea Renzi 19 (8/17, 1/4), Davide Marchini 16 (5/11, 1/4), Simone Farina 8 (1/2, 2/3), Stefano Spizzichini 7 (1/7, 0/2), Federico Bischetti 6 (3/5, 0/1), Michelangelo Laquintana 3 (0/1, 1/1), Fabio lorenzo Freno 0 (0/0, 0/0), Giambattista Davis 0 (0/0, 0/0), Alessandro rosario Ziino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 14 - Rimbalzi: 29 9 + 20 (Andrea Renzi 9) - Assist: 6 (Davide Marchini, Stefano Spizzichini 2)