Pallacanestro Viola, presentato coach Paolo Moretti: “Reggio è una piazza importante a prescindere dalla categoria”

Le prime parole a caldo di un’autentica leggenda del basket, in città, per allenare la Pallacanestro Viola, Paolo Moretti ha spiegato durante la conferenza stampa svoltasi presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria:

“E’ dal 2001 che alleno, ho raggiunto un equilibrio per effettuare delle scelte lavorative, la voglia, l’entusiasmo ed il capire quanto si è desiderati, in Barrile ho trovato tutti questi fattori. Reggio Calabria è una piazza importante a prescindere dalla categoria. Dobbiamo fare i passi giusti, mi galvanizza il fatto di essere in mano della città, in particolare del Trust. Ci sono tanti aspetti che mi hanno portato a prendere questa decisione, ripeto la categoria non è importante”.