La Pallacanestro Viola di coach Cigarini cresce: buon test a Rende

Va in archivio il secondo test stagionale della Pallacanestro Viola. Derby di Calabria in casa della Bim Bum Rende.

Tanti carichi di lavoro, da una parte e dall’altra, ma è andato in scena uno “scrimmage” utile per trarre i primi segnali in vista dell’inizio del campionato, programmato per fine mese. Parte fortissimo Rende, nonostante l’assenza del Capitano Ginefra: la Viola fa fatica nel trovare la via del canestro.

Il black out ospite dura per metà quarto. I primi segnali positivi arrivano da Aguzzoli. La sfida diventerà equilibrata.

L’asse Tyrtyshnik-Maksimovic (bella la schiacciata di Seck) farà vedere segnali incoraggianti: molto bene nel terzo quarto con mini allungo anche in doppia cifra. La sfida ritornerà in equilibrio con il ritorno dei locali: questi i parziali. 21-23, 19-14, 1927, 22-25.

Bim Bum Rende

Guzzo 1

Gatta 19

Tomic 14

Hajrovic 24

Festinese 8

Cersosimo2

Guido

Montemurro

Bisceglie 9

Markovic 4

Montemurro

Pallacanestro Viola

Binelli 8

Tyrtyshnik 16

Maksimovic 22

Mavric 7

Seck 6

Russo 1

Simonetti 4

Aguzzoli 25

Mazza

Calarco

Riversata

Parziali

23 – 21

19 – 14

19 – 27

22 – 25