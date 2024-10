La Pallacanestro Viola sfiora la prima vittoria al PalaCalafiore contro Desio

La Pallacanestro Viola ha affrontato l’Aurora Desio. La partita si è giocata punto a punto fino all’ultimo canestro. Sono stati fatali gli ultimi secondi della quinta giornata di Serie B 2022/2023 per i padroni di casa. I neroarancio questa volta combattivi e preparati contro una compagine già abbastanza rodata da conquistare due punti esterni.

PRIMO QUARTO

I primi tre punti sono di Marchini, segue Spizzichini portando il risultato sul 5 a 0 per i padroni di casa, risponde Mazzoleni. Spizzichini in allontanamento, un errore per compagine. Spizzichini da sotto per il 9 a 2. Renzi piazza la tripla del 12 a 2, inizio sprint per i neroarancio. Gallazzi chiama Time Out. Maspero realizza tre. Davis guadagna la lunetta, due su due per lui al tiro. Maspero in step back per i suoi, Renzi attacca il ferro e subisce fallo, la sua percentuale è due su due. Molteni avvicina i suoi alla Pallacanestro Viola, -6 a 4:13, la tripla di Davis vale il 19 a 10. Stoppata di Renzi su Fioravanti, Marchini per il 21 a 10. Un errore per compagine. Marchini subisce fallo, trasforma i tre tiri liberi a disposizione. Molteni per Desio segna il 24 a 12. Tornari porta sul – 10 i lombardi. Sempre Tornari subisce fallo sul tiro dal perimetro, mette a segno i tre tiri liberi. Si conclude con il punteggio di 24 a 17 la prima frazione di gioco.

SECONDO QUARTO

Maspero dalla lunetta uno su due. Farina realizza la tripla del 27 a 18. Molteni realizza da due, 27 a 20 il punteggio. Ancora Farina per il 29 a 20. Tornari da tre risponde Marchini allo scadere, punteggio di 31 a 23. Tornari è scatenato riporta sotto Desio, punteggio sul -5, Marchini in allontanamento. Mazzoleni in tiro reverse per il nuovo -5. Renzi da sotto per il 35 a 28. Fumagalli realizza, ma cade male, esce dal parquet di gioco. Davis segna e guadagna la lunetta, trasforma il libero portando il match sul 38 a 30, Tornari riavvicina i suoi sul -6. Davis in gancio per il 40 a 32. Giarelli segna risponde Farina, +8 neroarancio. Giarelli da due, Marchini da tre, match acceso al PalaCalafiore. Lovato subisce fallo, uno su due per lui ai liberi. Molteni trasforma uno dei due liberi. Punteggio sul 45 a 38 a meno di un minuto dalla fine. Davis attacca il ferro e realizza, risponde Molteni da tre. Si va all’intervallo lungo sul 47 a 41.

TERZO QUARTO

Giarelli realizza pronti e via per i lombardi. Fumagalli in sospensione porta sul -1 Desio. Giarelli per il sorpasso, 47 a 48 il punteggio. Renzi danza sotto canestro per il controsorpasso neroarancio. Spizzichini attacca il ferro per il +3 della Pallacanestro Viola. La tripla di Molteni vale il pareggio, Provenzani da tre per il 54 a 51. Maspero in allontanamento, 54 a 53 il punteggio a 4:53 dalla fine del terzo quarto. Davis ha pieno controllo sotto canestro segna e guadagna la lunetta e trasforma. Coach Bolignano chiama Time Out. Provenzani per antisportivo fa su due su due dalla lunetta. Diversi errori da parte della compagine neroarancio, ne approfitta Fioravanti, per una tripla ma sbaglia il libero 59 a 56 il punteggio. Renzi guadagna la lunetta, trasforma un solo libero su due tiri a disposizione. Maspero da sotto per il -2 di Desio. Ancora Renzi dalla lunetta gli riescono questa volta entrambi i tentativi di tiro. Sempre Maspero per il 62 a 60, la tripla di Marchini per il +5 neroarancio a meno di un minuto dalla fine. Maspero dalla lunetta fa uno su due. Provenzani attacca il ferro per il +6 della Pallacanestro Viola, risponde Maspero per il 67 a 63, si va su questo punteggio all’ultimo quarto di gioco.

ULTIMO QUARTO

Maspero porta sotto i suoi sul -2. Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Mazzoleni in penetrazione per il temporaneo pareggio. Tornari guadagna la lunetta e trasforma il libero, possesso per Desio. Giarelli porta il punteggio sul 67 a 70. Renzi dalla lunetta trasforma entrambi i liberi disponibili. Fumagalli in reverse per il -3 neroarancio. La tripla di Renzi vale il 72 a 72. Il PalaCalafiore si infiamma. Tornari da tre per il nuovo vantaggio di Desio. Un’altra tripla di Renzi per il nuovo pareggio.

Fasi finali del match

Mazzoleni da tre, Bolignano chiama Time Out. Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Davis guadagna la lunetta, trasforma un solo libero, 76 a 78 a meno di un minuto dalla fine. Errore clamoroso offensivo di Desio. Tornari guadagna la lunetta, trasforma un solo libero. Renzi guadagna la lunetta trasforma un solo libero. Il secondo tiro è sul ferro sul rimbalzo sono due in tentativi di tiro ma nulla da fare, il match si conclude con il punteggio di 77 a 79 per la squadra lombarda.

Il tabellino

Pall. Viola Reggio Calabria – Rimadesio Desio 77-79 (24-17, 23-24, 20-22, 10-16)

Pall. Viola Reggio Calabria: Andrea Renzi 21 (2/5, 3/6), Davide Marchini 16 (2/4, 3/6), Giambattista Davis 16 (4/6, 1/3), Vincenzo Provenzani 9 (2/7, 1/2), Stefano Spizzichini 8 (4/9, 0/2), Simone Farina 7 (2/2, 1/4), Federico Bischetti 0 (0/0, 0/2), Michelangelo Laquintana 0 (0/1, 0/0), Fabio lorenzo Freno 0 (0/0, 0/0), Alessandro rosario Ziino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 21 – Rimbalzi: 38 5 + 33 (Giambattista Davis 12) – Assist: 16 (Vincenzo Provenzani 5)

Rimadesio Desio: Giacomo Maspero 20 (6/8, 2/8), Matteo Tornari 18 (2/2, 3/7), Mattia Molteni 16 (3/5, 3/5), Gabriele Giarelli 8 (4/9, 0/0), Carlo Fumagalli 7 (2/4, 1/5), Andrea Mazzoleni 6 (3/4, 0/0), Matteo Fioravanti 3 (0/2, 1/4), Lorenzo Lovato 1 (0/1, 0/1), Stefano Trucchetti 0 (0/0, 0/0), Andrea Barbieri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 15 – Rimbalzi: 36 4 + 32 (Carlo Fumagalli 9) – Assist: 17 (Carlo Fumagalli 4)