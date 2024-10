Alla Pallacanestro Viola l’innesto di un giovane e promettente atleta

La società firma Yusupha Konteh centro, 205 cm,atleta cresciuto nell’Aurora Basket Jesi. Originario del Gambia.

Mezzi atletici devastanti, rimbalzista, stoppatore, uomo d’area vero Yusupha ha grandissimi margini di crescita e miglioramento che proverà a mettere in pratica a Reggio Calabria.

“Yus” ha giocato in B, vestendo, tra gli altri, la canotta della Pallacanestro Crema.

Nell’ultima stagione ha militato per l’Upr Montemarciano in Serie C Gold delle Marche.

Un prospetto di assoluto interesse pronto a conquistare minuti e fiducia sul rettangolo di gioco.

Benvenuto Yusupha!