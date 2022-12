Pallacanestro Viola impegnata in trasferta contro la Falconstar di Monfalcone

La Pallacanestro Viola alla ricerca della prima vittoria in formato trasferta nella decima giornata di Serie B girone B 2022/2023. Stasera i ragazzi di coach Bolignano saranno impegnati contro la Falconstar di Monfalcone allenati dal reggino Matteo Praticò che può contare di un ex neroarancio come Massimo Rezzano. Un campionato iniziato in salita per la società di Carmelo Laganà. L’inserimento nel girone lombardo veneto, il ritardo di preparazione e della scelta del roster stanno pesando, ma ancora la stagione è davvero lungo per gettare anzitempo la spugna.

Sarà possibile seguire la radiocronaca su Radio/Video Touring 104 FM / 87 DTT o visionare il match tramite LNP PASS.