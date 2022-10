Pallacanestro Viola sconfitta al PalaCalafiore contro Padova. I neroarancio non finalizzano la rimonta

La Pallacanestro Viola ha affrontato l'UBP Petrarca Padova tra le mura amiche del PalaCalafiore. L'occasione giusta per ricordare l'indimenticato Massimo Mazzetto nato in Veneto ed accolto con calore a Reggio Calabria dove ha sfortunatamente trovato una triste sorte. La compagine allenata da Domenico Bolignano ha perso anche nella terza giornata di Serie B 2022/2023 girone B.

PRIMO QUARTO

I primi due tentativi di tiro sono di Marchini, risponde Bianconi sbagliando anche lui una tripla. Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Continua la fase di tiro, i primi due punti realizzati sono di Spizzichini per i neroarancio, risponde Morgillo, 2 a 2 il punteggio dopo meno di tre minuti dall'inizio. Renzi sfrutta un rimbalzo e porta la Pallacanestro Viola avanti, la risposta di Turel è immediata. Pareggio a 6:47 dalla fine del primo quarto. Marchini guadagna la lunetta, uno su due per lui ai liberi. Ancora Turel, questa volta dalla lunga distanza, per il +2 veneto. Continua la fase di tiro con altrettanti errori per entrambe le compagini. Renzi trasforma in gancio per il nuovo momentaneo pareggio. Ancora il lungo neroarancio subisce fallo, uno su due per lui dalla lunetta. 8 a 7 il punteggio a meno di cinque minuti dalla fine della prima frazione. Maran crea scompiglio nella difesa dei padroni di casa per il controsorpasso veneto. Turel non perdona dal perimetro portando i suoi sul +4. Provenzani risponde sempre da tre avvicinando la Pallacanestro Viola sull'11 a 12, immediata la risposta di Basile per il +3 di Padova. Borsetto appoggia a canestro, 11 a 16 il punteggio. Renzi dalla lunetta non sbaglia entrambi i tentativi di tiro per il 13 a 16, di astuzia Coppo porta i suoi sul +5. Match combattuto al PalaCalafiore. Sul possesso i veneti subiscono fallo. Con la tripla di Maran si conclude la prima frazione di gioco con il risultato di 13 a 21.

SECONDO QUARTO

Coppo attacca il ferro per il +10 di Padova, risponde Farina da sotto la plancia. Bischetti recupera un prezioso rimbalzo per il -6 dei neroarancio, Spizzichini realizza il 19 a 23. Bolpin in penetrazione per il +6 padovano. Bischetti non sbaglia recuperando un rimbalzo sul tiro di Renzi per il -4 dei neroarancio. Bianconi dalla lunetta dopo il fallo tecnico di squadra. Bolpin dalla lunga distanza per il 21 a 29 degli ospiti. Diversi tentativi da parte di entrambe le compagini. La tripla di Bombardieri vale il +11 dei veneti. Bischetti ruba la palla all'avversario, subisce fallo e si porta in lunetta, uno su due per lui al tiro libero. Marchini riaccende le speranze della Pallacanestro Viola, il punteggio è di 24 a 32. Sul possesso neroarancio Renzi guadagna la lunetta, sbaglia entrambi i liberi. Bianconi porta sul +10 Padova, risponde Marchini, Bianconi allo scadere piazza la tripla del nuovo +10, sbaglia il libero supplementare. Si va all'intervallo lungo sul punteggio di 27 a 37.

TERZO QUARTO

Spizzichini subisce fallo, dalla lunetta realizza entrambi i tiri. Morgillo segna per Padova. Ancora Spizzichini guadagna la lunetta, trasforma entrambi i liberi. Turel dalla lunga distanza, Provenzani recupera palla, dopo una serie di passaggi Davis porta sul -8 i suoi. Bianconi penetra per il nuovo +10. Ancora Bianconi si impone sotto la plancia per il 33 a 45 dei padroni di casa. Bianconi non perdona alla sua tripla siderale, risponde Renzi, ancora lui per il 37 a 48. Turel continua a realizzare, questa volta da tre, 37 a 51 il punteggio. Bischetti da sotto limita l'offensiva veneta, Maran colpisce da tre, risponde Marchini, si va all'ultimo quarto sul 41 a 54.

ULTIMO QUARTO

Borsetto segna subisce fallo sbaglia il tiro disponibile, 41 a 56 il punteggio. Bolpin trasforma un solo libero, risponde Bischetti da tre. Marchini segna risponde Basile. Renzi in step back per il - 11 neroarancio.

Fasi finali ed analisi del match

Renzi trasforma entrambi i liberi a disposizione. La difesa ad uomo della Pallacanestro Viola sembra funzionare, ma Bolpin subisce fallo e trasforma entrambi i liberi. Renzi continua la sua sontuosa prestazione per il -9 neroarancio, il suo libero vale il 53 a 61. Turel subisce fallo per il nuovo + 10 veneto. Spizzichini recupera un pallone difficile e porta i sul -8. E' ancora il suo il canestro del 57 a 63. Basile guadagna la lunetta, sono suoi i due liberi disponibili. Basile segna ancora, Provenzani risponde e realizza anche il libero supplementare. Si chiude con il canestro finale di Renzi il match, 62 a 68 al PalaCalafiore. I veneti risultano competitivi fin dall'inizio del match, gli atleti di coach Bolignano cercano invano una rimonta durante l'ultima frazione di gioco. Padova è risultata già in forma campionato imponendosi contro la Reggio Calabria, dove Renzi risulta ancora una volta importante, ma non abbastanza per conseguire la prima auspicata vittoria.

Il tabellino

Pall. Viola Reggio Calabria - UBP Petrarca Padova 62-68 (13-21, 14-16, 14-17, 21-14)

Pall. Viola Reggio Calabria: Andrea Renzi 20 (7/15, 0/5), Stefano Spizzichini 12 (5/7, 0/0), Federico Bischetti 12 (4/6, 1/4), Davide Marchini 8 (2/4, 1/5), Vincenzo Provenzani 6 (1/3, 1/4), Giambattista Davis 2 (1/1, 0/1), Simone Farina 2 (1/2, 0/2), Michelangelo Laquintana 0 (0/0, 0/0), Fabio lorenzo Freno 0 (0/0, 0/0), Alessandro rosario Ziino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 18 - Rimbalzi: 36 11 + 25 (Andrea Renzi 15) - Assist: 9 (Stefano Spizzichini, Federico Bischetti 2)

UBP Petrarca Padova: Mirco Turel 15 (2/3, 3/9), Corrado Bianconi 13 (3/5, 2/11), Giuseppe nicolò Basile 9 (2/5, 1/5), Dario ludovico Maran 8 (1/1, 2/2), Alessio Bolpin 8 (1/1, 1/2), Ivan Morgillo 4 (2/4, 0/0), Marco Borsetto 4 (2/3, 0/0), Matteo Coppo 4 (2/4, 0/3), Nicola Bombardieri 3 (0/0, 1/1), Enrico Stavla 0 (0/0, 0/0), Riccardo Vinciguerra 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 11 - Rimbalzi: 31 8 + 23 (Corrado Bianconi 8) - Assist: 10 (Giuseppe nicolò Basile 3)