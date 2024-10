Buona la prima! La Pallacanestro Viola si impone al PalaCalafiore su Avellino nella serie playout – FOTO

La Pallacanestro Viola contro la Scandone Avellino al PalaCalafiore per gara 1 della serie playout. I neroarancio iniziano bene il percorso che potrà garantire la salvezza nel campionato di Serie B 2020/2021.

PRIMO QUARTO

I primi due punti sono di Gobbato, risponde Monina. Genovese piazza la tripla del 5 a 2 per i neroarancio. Monina porta il punteggio sul -1. Mascherpa prima e Gobbato successivamente portano la Pallacanestro Viola sul +5. Sousa realizza per Avellino. Gobbato in sospensione e da sotto per il 13 a 6. A Costa risponde Riccio dalla lunga distanza. Genovese mette due punti che valgono il 17 a 11. Avellino chiama Time Out. Costa mette il -4 dei campani. Fall da sotto realizza e guadagna la lunetta ma non trasforma. Sul punteggio di 19 a 13 si chiude la prima frazione di gioco.

SECONDO QUARTO

Fall in sospensione porta i neroarancio sul 21 a 13. Riccio guadagna la lunetta dalla lunga distanza, trasforma tutti e tre i liberi disponibili. Sousa realizza due canestri consecutivi portando Avellino sul -1, coach Bolignano chiama Time Out. Ani per Avellino, risponde Barrile dalla lunga distanza. Ani realizza il canestro del pareggio e guadagna la lunetta, trasforma il libero e porta sul +1 i campani. Genovese in allontanamento per il controsorpasso neroarancio. Il punteggio è di 26 a 25 a 6 minuti dalla fine. Costa serve Mazzarese, la sua tripla vale il 26 a 28 per gli ospiti. Mascherpa riporta, con una tripla, i neroarancio sul +1. La tripla di Barrile vale il +4, il capitano guadagna la lunetta e trasforma il libero disponibile. Sousa subisce fallo, fa uno su due. Fall in allontanamento per il 35 a 29, risponde Sousa per Avellino. Mascherpa mette la tripla del +8, risponde Ani. Fall porta il punteggio sul 41 a 33. Sousa segna da tre, risponde Gobbato. Costa penetra e guadagna la lunetta, trasforma uno de due liberi, si va all’intervallo lungo sul 44 a 37 per la Pallacanestro Viola.

TERZO QUARTO

Marra realizza da due, risponde Genovese da tre per due volte consecutive. Il punteggio è di 50 a 39 per i padroni di casa. Gobbato porta i neroarancio sul +14, Avellino chiama Time Out. Mascherpa in sottomano consolida il vantaggio neroarancio, risponde Sousa. Genovese porta il match sul 57 a 41. Sousa guadagna la lunetta, trasforma un solo tiro libero dei due disponibili. Genovese porta il punteggio sul 59 a 42, realizza anche nell’azione successiva. Fall porta il punteggio sul 63 a 42. Mraovic guadagna la lunetta, sbaglia entrambi i liberi disponibili. Marra segna, Riccio nell’azione successiva segna. Marra subisce fallo e guadagna la lunetta, trasforma entrambi i liberi. Riccio segna, Mascherpa subisce fallo, sbaglia entrambi i tiri disponibili. Marra dalla lunetta fa uno su due, si va all’ultimo quarto sul punteggio di 63 a 49.

ULTIMO QUARTO

Riccio piazza la tripla del -11. Antisportivo per Avellino. Roveda dalla lunetta sbaglia entrambi i liberi. Riccio porta sul -8 Avellino.

Punteggio finale ed analisi del match (78-64)

Mascherpa subisce fallo, realizza uno dei due tiri liberi disponibili. Fall guadagna la lunetta, sbaglia entrambi i liberi, Sebrek in penetrazione realizza, risponde Sousa. Sebrek piazza la tripla del +12. Barrile subisce fallo, coach Bolignano chiama Time Out, il capitano trasforma entrambi i liberi e porta il punteggio 71 a 57. Costa segna per Avellino, risponde Fall. Costa dalla lunetta trasforma solo uno dei due tiri liberi. Roveda guadagna la lunetta e trasforma entrambi i liberi. Costa in sottomano per Avellino, risponde Mascherpa piazzando una tripla siderale, gli ultimi due punti del match soni di Costa. Appuntamento a Gara 2 nuovamente al PalaCalafiore, martedì 18 maggio alle ore 18:00.

Foto di Antonello Diano

Il tabellino

Pallacanestro Viola Reggio Calabria – Scandone Avellino 78-64 (19-13, 25-24, 19-12, 15-15)

Pallacanestro Viola Reggio Calabria: Salvatore Genovese 21 (6/8, 3/5), Giulio Mascherpa 14 (2/6, 3/8), Yande Fall 13 (6/11, 0/0), Enrico maria Gobbato 12 (3/7, 2/5), Fortunato Barrile 11 (1/1, 2/3), Luka Sebrek 5 (1/3, 1/1), Edoardo Roveda 2 (0/2, 0/1), Paolo Frascati 0 (0/0, 0/0), Federico Romeo 0 (0/0, 0/0), Marco Prunotto 0 (0/0, 0/0), Matteo Accurso 0 (0/0, 0/0), Antonio Freno 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 15 – Rimbalzi: 39 10 + 29 (Yande Fall 18) – Assist: 17 (Giulio Mascherpa 9)

Scandone Avellino: Dimitri Sousa 17 (5/6, 1/5), Valerio Costa 12 (5/10, 0/3), Gianpaolo Riccio 11 (1/2, 2/2), Uchenna Ani 7 (3/5, 0/5), Alessandro Marra 7 (2/5, 0/5), Thomas Monina 4 (2/3, 0/1), Danilo Mazzarese 3 (0/0, 1/2), Fabrizio Trapani 3 (0/1, 1/1), Nikola Mraovic 0 (0/0, 0/0), Carmine Scianguetta 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 22 – Rimbalzi: 30 7 + 23 (Uchenna Ani 8) – Assist: 8 (Valerio Costa 4)