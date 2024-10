Pallacanestro Viola, il nuovo acquisto è un giocatore dalla grande esperienza

Michele, per tutti “Michelone”, è reduce dalla promozione in serie B con la maglia della Cestistica Torrenovese

La Pallacanestro Viola fa sul serio, ha annunciato il suo secondo acquisto:

WELCOME HOME, MICHELONE!

Il pitturato della Pallacanestro Viola si arricchisce ulteriormente: il Presidente Laganà e il Gm Barrile piazzano il colpo e si aggiudicano le prestazioni di Michele Suraci. Reggino purosangue, il centro atipico classe 1993, nonostante la giovane età, è ormai un veterano della categoria. Michele, per tutti “Michelone”, è reduce dalla promozione in serie B con la maglia della Cestistica Torrenovese, ha militato in tante piazze siciliane e calabresi tra cui San Filippo del Mela, Enjoy Lamezia, Bim Bum Rende, Vis, Val Gallico e altre. Piedi veloci, mani buone e alto QI cestistico lo rendono un lusso per la categoria. Questa mattina, la firma del contratto che lo legherà ai colori neroarancio.

“Sono contento di iniziare quest’avventura che è molto interessante perché coinvolge direttamente i tifosi” ha dichiarato subito dopo la firma. “Il presidente e il Gm sono persone serie e competenti – ha aggiunto – speriamo di ripagare la loro fiducia sul campo”.

Benvenuto tra noi, Michele!