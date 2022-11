Pallacanestro Viola sconfitta anche a Padova contro la Virtus

Ancora una sconfitta per la Pallacanestro Viola, che torna a casa a mani vuote dal Pala Rubano di Padova, con il team nero arancio costretto a cedere il passo ai nero verdi locali di Coach Riccardo De Nicolao per 98-73 al termine di una gara sempre in discesa per la squadra di casa.

Il resoconto del match

Primo quarto tutto ad appannaggio dei patavini al Pala Rubano, trascinati da un Cecchinato in gran spolvero, capace di tirare con il 100% sia da due, ma soprattutto con il 100% da tre con un clamoroso 4/4. Positivo il come back di Amar Balic per i reggini, autore di ben otto punti sui venti totali reggini del primo quarto. Finirà 32-20 infatti per la Virtus il primo periodo.

Cambia la musica nel secondo quarto di gioco, dove la Viola alza le marce in difesa e trova maggiore continuità in attacco in chiusura di quarto con capitan Renzi che sale in cattedra ed è autore di 15 punti dopo i primi venti minuti di gioco. -8 Viola all’intervallo lungo con il tabellone luminoso del Pala Rubano che recita 47-39 in favore dei locali.

Al rientro dall’intervallo lungo Padova prova a resistere ai tentativi di rimonta dei nero arancio, riuscendo sempre a tenere Spizzichini e compagni a distanza di sicurezza, prima dell’importante e decisivo allungo maturato nel quarto periodo con il giovanissimo Marangon sugli scudi. Non bastano alla Viola i trentuno punti e 10 rimbalzi di capitan Renzi.

Il tabellino

Antenore Energia Virtus Padova – Pall. Viola Reggio Calabria 98-73 (32-20, 15-19, 25-21, 26-13)

Antenore Energia Virtus Padova: Francesco Paolin 18 (5/8, 2/5), Giacomo Cecchinato 18 (3/4, 4/7), Francesco ikechukwu Ihedioha 16 (6/6, 1/4), Michele Ferrari 16 (8/11, 0/0), Leonardo Marangon 16 (7/10, 0/4), Francesco De nicolao 7 (2/3, 1/1), Federico Osellieri 4 (2/3, 0/0), Marco Lusvarghi 3 (1/3, 0/1), Federico Schiavon 0 (0/0, 0/1), Marco Bedin 0 (0/1, 0/0), Francesco Ciadini 0 (0/0, 0/0)

Pall. Viola Reggio Calabria: Andrea Renzi 31 (10/14, 2/5), Amar Balic 15 (1/3, 4/6), Stefano Spizzichini 8 (4/9, 0/0), Simone Farina 7 (2/2, 1/4), Davide Marchini 5 (1/5, 1/3), Federico Bischetti 4 (2/4, 0/0), Vincenzo Provenzani 3 (0/1, 1/2), Giambattista Davis 0 (0/1, 0/0), Michelangelo Laquintana 0 (0/0, 0/0), Alessandro rosario Ziino 0 (0/0, 0/0)