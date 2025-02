Pallavolo: eletto Mimmo Panuccio alla presidenza provinciale della Fipav

Si è svolta l’Assemblea Fipav del Comitato Territoriale Reggio Calabria per eleggere il Presidente e i Consiglieri per il prossimo quadriennio. Venticinque le società aventi diritto al voti presenti.

I lavori dell’assemblea presieduta da Carmelo Sestito (Presidente del CR Calabria) da Bruno Gurnari (Consigliere del CR Calabria) Vice Presidente e dal Segretario Fabio Scarfo’ (già Arbitro di serie A) sono iniziati alle 16.30 .

Il primo intervento è stato di Carmelo Sestito che dopo aver salutato i presenti ha fatto un approfondimento sull’attività della pallavolo in Calabria soffermandosi sui progetti scolastici che ad oggi rappresentano il serbatoio ideale per le società, facendo un accenno di quelli che saranno gli obiettivi della pallavolo calabrese nei prossimi 4 anni, a seguire, l’intervento del Presidente Mimmo Panuccio che, dopo aver ringraziato le società ed i tecnici presenti, ha fatto un breve excursus del quadriennio appena trascorso soffermandosi su alcuni aspetti che hanno caratterizzato questi anni, una vena di emozione tra i partecipanti quando il Presidente ha voluto ricordare periodo che lo ha visto, suo malgrado, parzialmente assente dagli impegni federali periodo, ha ricordato il Presidente, che da un anno per fortuna si è concluso e mi vede tornare più grintoso e determinato di prima alla guida del Comitato Territoriale di Reggio Calabria, proprio in questo frangente ha voluto ringraziare colui, che con sacrifico e passione è riuscito a sopperire sotto l’aspetto amministrativo ed organizzativo alla sua assenza, Domenico Marcianò che continua ad essere, da 12 anni con dedizione e professionalità il segretario e Responsabile dell’Organizzativa del CT Fipav di Reggio Calabria.

Mimmo Panuccio ha proseguito il suo intervento su quelli che saranno gli obbiettivi e i programmi per i prossimi anni, uno spazio speciale è stato riservato al Settore giovanile ad oggi punto di forza di tutto il territorio provinciale, è non ha nascosto il sogno risaputo, di ospitare al PalaCalafiore messo a nuovo, la Nazionale Femminile Campione Olimpica oltre ad altri eventi Nazionali in modo da poter coinvolgere tutto il territorio provinciale.

Al termine del suo intervento ha voluto riservare uno spazio per ringraziare Vincenzo Carrozza che dall’inizio dell’esperienza alla guida del Comitato (2012) ha ricoperto la carica di Vice Presidente, persona onesta, sincera e leale l’ha definita Mimmo Panuccio per questo, quando mi è stato richiesto di individuare due persone da candidare a Consiglieri regionali ho pensato subito a lui ed a Bruno Gurnari persona esperta e già consigliere uscente

E’ stato il turno di Marco Mari, Presidente uscente del CT di Cosenza candidato al Consiglio Federale a lui subentrerà Giovanni Guida che ha inviato un massaggio di saluti ed aguri in quanto per motivi di lavoro fuori regione, Marco Mari emozionato ha dichiarato che si sente onorato di essere stato scelto a rappresentare la Calabria in seno al Consiglio Federale, a seguire l’intervento e i saluti di Francesco Strangis che tra quanche giorno subentrerà ad Emilio Grandinetti alla guida del CT Calabria Centro.

L’assemblea si è conclusa con lo scrutinio delle schede, con l’elezione a Presidente di Mimmo Panuccio con il 100% dei voti e dei Consiglieri, Massimo Digarbo (Marina di Gioisa Jonica), Demetrio Modafferi (Reggio Calabria), Alessandro Versace (Bagnara) e Vittorio Masci (Polistena).