Palmese-Cittanovese – Franceschini: ‘Spero sia una bella giornata di sport. Stimo molto mister Zito’

Sorpresa? No, ormai è una realtà consolidata così come ci ha detto il tecnico della Cittanovese mister Zito a proposito dell’attuale percorso della Palmese. Una vittoria pesantissima quella sul difficile campo del Marsala ed ora la possibilità di giocarsi il derby davanti ad un pubblico che certamente sarà numeroso. Il pensiero di mister Franceschini: “Una gara difficilissima quella giocata in Sicilia, sulla carta proibitiva, avevano sempre vinto in casa tranne che con Bari e Turris che poi sono le due squadre più forti. I fatti ci stanno dando ragione, ma il percorso è lungo, bisogna mantenere umiltà e sacrificio e ben consapevoli dei nostri limiti, dobbiamo tenere sempre molto alta la concentrazione.

Non possiamo cullarci su quanto fatto fino ad oggi con l’obiettivo di fare più punti possibili. Siamo contenti della bella notizia che ci consente di poter concludere la stagione, siamo contenti del calore della nostra gente, dobbiamo continuare a dare tutto in campo. Mi dicono che sia un derby molto sentito, spero sia una bella giornata di sport, con tanta gente sugli spalti a tifare per noi ed il nostro impegno sarà quello di far divertire i nostri tifosi.

Mister Zito è un tecnico molto preparato. Lo conosco dai tempi della Reggina, poi lo scorso sono andato a vedere tante partite della sua Cittanovese, fa giocare molto bene le sue squadre. Stanno facendo un buon campionato, ritengo per noi sia una partita veramente tosta, c’è stima reciproca con Domenico”.

Oggi 7 dicembre Ivan Franceschini compie 42 anni. I migliori auguri dalla redazione di City Now Sport.

M.F.