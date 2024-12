Volley: la OmiFer Palmi piazza un grande colpo

La società guidata dal presidente Pino Carbone è orgogliosa di annunciare l’arrivo di François Lecat, schiacciatore belga di grande esperienza e talento internazionale. Con un passato nella Tonno Callipo Vibo Valentia, François porta con sé un bagaglio tecnico di altissimo livello, pronto a dare il suo contributo nel roster della OmiFer Franco Tigano Palmi.

Prime dichiarazioni di François Lecat

«Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura con la Pallavolo Franco Tigano. Sono qui per dare il massimo e contribuire alla causa della squadra. Sono felice di avere questa opportunità che per me sarà una bella sfida. Le qualità della squadra ci sono e stanno emergendo ora che il gruppo si sta riprendendo, quindi spero di dare una mano con le mie qualità e caratteristiche che metterò a disposizione dei miei compagni. Darò di tutto per contribuire a salvare questa società nel campionato di Serie A2.»

Carriera di François Lecat

Negli ultimi anni, Lecat ha calcato i campionati di Serie A in Belgio e in Qatar, con una parentesi di un anno, stagione 2022/2023, a Lagonegro con la Cave del Sole in Serie A2. In precedenza ha difeso i colori della Peimar Calci sempre in Serie A2 nella stagione 2019/2020. La sua prima esperienza in Calabria risale alla stagione 2017/2018, quando ha giocato in Serie A1 con la Tonno Callipo Vibo Valentia. Prima ancora, è stato protagonista con la Calzedonia Verona in Serie A1 nelle due stagioni precedenti.

François Lecat vanta un totale di 6 stagioni tra Serie A1 e A2, con 133 incontri disputati (98 in Serie A1 e 35 in Serie A2). Nel suo palmarès figurano: