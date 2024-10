Palmi, Mattiani (FI) con l’I.C.S. ‘San Francesco’ alla marcia per la Pace

Di seguito il comunicato stampa del Consigliere Regionale e Presidente della V Commissione Riforme, Giuseppe Mattiani (FI).

Dichiara Mattiani:

“Oggi come non mai è importante spendersi per la Pace, dire No alla guerra e lanciare messaggi di pacifica convivenza e solidarietà tra i popoli. Stiamo vivendo un momento storico catastrofico, in cui il mondo sembra come infiammato da conflitti infiniti che sembrava non dovessimo più vivere”.