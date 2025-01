Nuovo ospedale della Piana, interlocuzione tra Occhiuto e Ranuccio: ‘Una battaglia per la salute’

Il sindaco di Palmi ha condiviso importanti aggiornamenti sulla vicenda del Nuovo Ospedale della Piana, uno dei temi più cruciali per la sanità del territorio. Attraverso un post sui social, ha informato la cittadinanza di essere stato contattato dal Governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, per definire l’incontro richiesto alcuni giorni fa.

Preoccupazioni sui costi e sui tempi

Durante la telefonata, il presidente Occhiuto ha sollevato una questione significativa riguardo all’aumento dei costi previsti per la realizzazione dell’ospedale. Una preoccupazione condivisa dal sindaco, che ha espresso dubbi sia sull’effettiva disponibilità dei fondi necessari – per ora non ancora erogati dal Governo nazionale – sia sui tempi di realizzazione della struttura, che rischiano ulteriori ritardi.

“Non nascondo una certa preoccupazione, sia sulla effettiva disponibilità delle somme necessarie, che il Governo nazionale ancora non sta mettendo a disposizione, sia per i tempi che rischiano ulteriormente di allungarsi,”

ha scritto il primo cittadino.

Una battaglia per la salute

Nonostante le difficoltà, il sindaco ha ribadito il suo impegno personale per portare avanti quella che definisce “una battaglia per la salute, per noi e per i nostri figli.” Ha sottolineato che la sanità rappresenta il problema più urgente da affrontare, invitando la comunità a restare unita e a superare ogni divisione politica per raggiungere questo obiettivo fondamentale.

Un invito all’unità

“La sanità è il problema dei problemi e questa è una battaglia che, uniti e senza casacche, dobbiamo assolutamente vincere.”

L’incontro con il Governatore Occhiuto rappresenta un passaggio chiave per il futuro del Nuovo Ospedale della Piana, un’opera essenziale per migliorare i servizi sanitari della zona e garantire il diritto alla salute dei cittadini.

Resta alta l’attenzione su questa vicenda, che non solo rappresenta una priorità per la città di Palmi, ma anche per tutta l’area interessata dal progetto del nuovo ospedale.