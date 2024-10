Pandemia coronavirus, Castorina: ‘Anche Reggio è parte dell’Europa’

“La posizione assunta dalla Organizzazione mondiale per la Sanità che afferma con chiarezza il fatto che il Coronavirus sia una pandemia non ci può lasciare inermi rispetto a come va affrontata la situazione a livello nazionale ed internazionale visto che i Paesi colpiti sono 114 su un totale di 193”.

Ad affermarlo è in consigliere comunale Castorina, che prosegue:

“Se è vero che la sanità è competenza dei singoli Stati e che alcune realtà come la Calabria vivono o meglio subiscono da troppo tempo una situazione di commissariamento altrettanto vero è che la sfida per debellare il Virus non si può vincere divisi e quindi è necessario un coordinamento permanente tra gli Stati per “affrontare la crisi in maniera unitaria, responsabile ed efficace.

Il primo e più importante tema riguarda i materiali necessari alla prevenzione ed alle cure al fine di regolamentare una possibile concorrenza tra fornitori privati che in questa situazione emergenziale va messa a regime con una centrale d’acquisto europea.