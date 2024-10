Reggio, panni stesi in piazza. Intervento della Polizia Locale: ripristinato il decoro urbano

A poco più di 24 ore dal nostro articolo sui panni stesi nel piazzale Enzo Ferrari in zona Pentimele a Reggio Calabria, gli uomini del Comando della Polizia Locale, guidati dal Comandante Salvatore Zucco, sono intervenuti per il ripristino del decoro urbano. Gli agenti, una volta arrivati sul posto, dopo aver richiesto la documentazione delle persone presenti, hanno intimato agli stessi di ritirare i numerosi indumenti stesi.

“Questa mattina siamo intervenuti a Pentimele, nel piazzale Enzo Ferrari. Le persone che abbiamo trovato all’interno avevano i documenti in regola. In quella zona non vige nessun divieto di sosta e dunque siamo intervenuti solamente al fine del ripristino del decoro urbano intimando alle persone di non occupare il suolo pubblico in quel modo scellerato – spiega il comandante Salvatore Zucco – Siamo intervenuti per accertare anche la regolarità dei mezzi ma ripeto, a Reggio Calabria, non c’è alcun divieto di sosta di camper o furgoni in quella zona. Abbiamo identificato i soggetti presenti e abbiamo fatto sgomberare l’area dagli indumenti non essendoci una vera e propria occupazione del suolo pubblico”.