Paolucci (Articolo Uno): “Oliverio dimostrerà estraneità ai fatti”

“Conosco Mario Oliverio da tantissimi anni e sono sicuro che saprà dimostrare la sua totale estraneità ai fatti che gli vengono addebitati. Ero e resto un convinto garantista e non partecipo alla battaglia politica strumentalizzando le vicende giudiziarie perché trovo insopportabile le sentenze di colpevolezza emesse sulla base di un avviso di garanzia che rappresenta uno strumento di tutela per gli indagati“. Lo dichiara in una nota Massimo Paolucci di Articolo Uno, candidato alle elezioni europee nella lista del PD.”

“Mi indigna l’atteggiamento della destra e dei 5 stelle che usano due pesi e due misure: garantisti con Siri e con la Raggi, giustizialisti quando si tratta di esponenti del centrosinistra. Polemizzare con la Magistratura è un clamoroso autogol“, prosegue Paolucci. “Io ho rispetto e fiducia per un corpo dello Stato che, nella sua preziosa autonomia, svolge un lavoro fondamentale per contrastare corruzione e poteri criminali”, conclude.