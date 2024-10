Paralimpiadi: Anna Barbaro medaglia d’argento, orgoglio di Calabria

"Dedico questa medaglia a mio padre, al mio allenatore, al mio fidanzato e soprattutto a me stessa"

Dopo le tante medaglie conquistate alle Olimpidi di Tokio, il gruppo di atleti italiani si sta ripetendo alla grande anche alle paralimpiadi. E la grande soddisfazione c’è anche per la Calabria con le sue tre rappresentanti. La reggina Anna Barbaro (Fiamme Azzurre) ha conquistato un argento straordinario nel Triathlon categoria PTVI alle spalle della spagnola Susana Rodriguez.

“Questa medaglia è per l’Italia, ma anche incoraggiamento ed un segnale di reazione per tutta la mia nazione e la mia Calabria – ha dichiarato ai microfoni della. Il mio cuore è pieno di sentimenti, dedico questa medaglia a mio padre, al mio allenatore, al mio fidanzato, a tutti quelli che mi hanno seguita e soprattutto a me stessa”.