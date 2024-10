Finalmente il Parco Caserta riapre: ‘Ridiamo ai cittadini un impianto decisivo’

Il Parco Caserta (finalmente) è pronto a riaprire i cancelli. Dopo ritardi, annunci e lungaggini vari, l’impianto situato in prossimità degli Ospedali Riuniti è pronto a tornare a nuova vita. L’annuncio arriva da Maurizio Condipodero, presidente Coni Calabria, ai microfoni di Citynow nel corso della trasmissione in onda su Rtv.

‘I ritardi erano dovuti a difficoltà oggettive di tipo burocratico. L’impianto è ultimato e completato, i documenti di origine di Parco Caserta però non erano a posto e questo ci ha creato diversi problemi. Adesso posso finalmente annunciare che siamo pronti a riaprire Parco Caserta e ridare ai cittadini un impianto di importanza notevole. Una data precisa ? Diciamo due settimane, tre al massimo’, garantisce Condipodero.

Un bel regalo di natale per Reggio Calabria, città che presenta diverse carenze dal punto di vista degli impianti sportivi. ‘Grazie ad alcuni fondi statali, siamo riusciti ad ottenere una somma importante da destinare a 34 impianti regionali. A Reggio Calabria -dichiara Condipodero- ad esempio uno degli interventi riguarda la piscina comunale’.

Tanto il lavoro necessario per colmare lacune e deficienze: ‘Vogliamo che tutti gli impianti siano fruibili per cittadini e sportivi. Con un progetto serio e investimenti programmati negli anni -assicura Condipodero- i problemi di oggi non li avremmo avuti. Stiamo concentrando la nostra attenzione sulle strutture obsolete o inagibili, dove è intervenuto il privato la situazione è migliore. Questo è uno dei nostri obiettivi, far coniugare gli interessi di pubblico e privato’.

La Calabria prima regione d’Italia per numero di impianti che avranno il supporto dei fondi statali, è l’esempio lampante di come ci sia bisogno di mettersi al passo delle altre ragioni. ‘Al nord esistono realtà che non nascondo di invidiare -ammette Condipodero- non hanno ricevuto nemmeno un euro dallo stato perchè non ne hanno bisogno. Questa amministrazione comunale sta seguendo le indicazioni del Coni Calabria, c’è bisogno di guardare al futuro con la necessità di risolvere i problemi e garantire sviluppo in materia di impianti sportivi’.

La gestione Condipodero del Coni Calabria si fermerà a marzo 2017, dopo serviranno nuove elezioni per eleggere il nuovo presidente regionale. ‘Spero di continuare per il prossimo quadriennio, questa avventura mi è piaciuta tantissimo e mi piacerebbe dare continuità al lavoro intrapreso. Obiettivi futuri? Dare concretezza al progetto inerente gli impianti sportivi e fare investimenti importanti sugli sport di mare. La Calabria ha 700 chilometri di costa, paesaggi splendidi che vanno sfruttati in modo adeguato. Si tratta -conclude Condipodero- di un elemento che può trainare il movimento sportivo e l’economia calabrese’.