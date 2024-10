Parco Caserta casa del pattinaggio artistico: un successo lo stage Fisr con il pluricampione del mondo Lucaroni

Marisa Lanucara: "Questi appuntamenti sono per tecnici ed atleti un’opportunità per arricchire il loro bagaglio di conoscenze”

É stato ancora una volta un fine settimana di importanti eventi sportivi per Parco Caserta. Sabato 11 e domenica 12 marzo la struttura si è confermata un polo sportivo di assoluta rilevanza per Reggio e l’intera Calabria.

40 atleti hanno partecipato al secondo stage di pattinaggio artistico organizzato alla Fisr Calabria, arrivando da più parti del territorio regionale. Nell’occasione pattinatori e tecnici hanno avuto modo di incontrare Luca Lucaroni, una stella assoluta di questo sport.

L’allenatore federale ed ex pattinatore pluricampione del Mondo ha offerto consigli preziosi ai partecipanti. Da parte sua sono arrivate parole d’elogio per l’organizzazione dell’evento e per Parco Caserta.

“Avere – ha spiegato – una struttura così in Italia è raro per il pattinaggio. Mi sono sempre trovato bene ogni volta che sono tornato. Questo è un buonissimo centro sportivo”.

Per molti giovani atleti la possibilità di interfacciarsi con Luca Lucaroni è stata un’occasione di crescita. “I ragazzi – ha spiegato il tecnico – sono stati molto disponibili. Occasioni come questa rappresentano il momento giusto per migliorare i metodi di lavoro”.

Sempre alta è l’attenzione verso i giovani da parte della Fisr Calabria. “Sono soddisfatta – ha dichiarato la delegata regionale Marisa Lanucara – della buona riuscita dello stage. Questi appuntamenti sono per tecnici ed atleti un’opportunità per arricchire il loro bagaglio di conoscenze”.

A Reggio Calabria, oltre Luca Lucaroni, è arrivata anche la campionessa mondiale Matilde Caputo. “Entrambi – ha proseguito Lanucara – hanno esortato gli atleti a lavorare ogni giorno sulla loro tecnica”.

Quello tra Fisr Calabria e Parco Caserta è un sodalizio consolidato e che si rinnoverà a breve. Ad aprile sono infatti in programma i campionati regionali di pattinaggio artistico. “Parco Caserta – ha spiegato Marisa Lanucara – è l’unica struttura in Calabria che può ospitare eventi di questo tipo o di livello nazionale. Da parte della gestione abbiamo sempre avuto la massima disponibilità e collaborazione”.

Oltre alla pista di pattinaggio, anche un’altra parte di Parco Caserta è stata teatro di appuntamenti ufficiali nel weekend. La piscina ha, infatti, ospitato tre partite di pallanuoto. Sabato è andata in scena il match di pallanuoto maschile tra Italica Sport e Polisportiva Sport Club Erea Ragusa, valevole per il campionato nazionale di Promozione. Domenica, invece, si sono svolte le sfide dei Campionati Regionali Fin Under 12 e Under 16 tra Italica Sport e Arvalia Nuoto Lamezia.