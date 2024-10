Il Parco Caserta Sport Village compie un anno. Auguri allo sport!

È già passato un anno. 1.704 ore trascorse insieme tra allenamenti ed eventi.

Dopo tre anni di chiusura, in cui ai reggini è stato negato il diritto di praticare sport all’interno della storica struttura di Reggio Calabria, il 21 gennaio 2017 il Parco Caserta ha riaperto le porte riabbracciando la città ed immergendosi nuovamente nel mondo dello sport.

A distanza di 365 giorni, il centro sportivo più grande della città ha visto l’inizio di una nuova era che ha permesso ai reggini di vivere ed apprezzare il parco in tutte le sue forme.

Tantissime le novità, sportive ed extra sportive, presentate dallo staff del Parco Caserta Sport Village che ha scandito il suo primo anno di vita alternando promozioni ed eventi con una sempre maggiore attenzione rivolta ai propri clienti.

“Dillo a un amico”, “Black Friday”, “Abbonati e Vinci”, “Gift Card” sono solo alcune delle offerte e proposte ideate per promuovere il parco con la piscina, la palestra, le sale fitness, e la pista di pattinaggio completamente rinnovate con attrezzature all’avanguardia.

Impegno e tenacia hanno permesso di realizzare numerosi eventi tra cui “Domenica al Parco”, “Summer Camp 2017” (con oltre 300 bambini coinvolti), “Live in Parco” (tra cultura, sport e divertimento), “Swim in Christmas” ed ospitare manifestazioni sportive (FIN – AICS – ASI) che si sono susseguite all’interno del Parco Caserta. Tra gli ospiti importanti che hanno passeggiato tra i viali alberati del centro sportivo, il presidente nazionale del CONI Giovanni Malagò, il ct della nazionale di pattinaggio artistico Fabio Hollan, l’intera squadra di pallanuoto dell’A.S. Roma Nuoto militante in serie A2 e l’ex pallanuotista italiana, medaglia d’oro alle Olimpiadi del 2004, Silvia Bosurgi.

Ma non è finita qui, si è dato vita a nuove realtà sportive talvolta esclusive nel territorio reggino come la pallanuoto, il nuoto sincronizzato, il pattinaggio artistico, il nuoto ed il karate, tutte accomunate da un’unica grande madre che è il Parco Caserta Sport Village.

Oltre 100 piccoli atleti delle varie discipline agonistiche fanno parte oggi di Italica Sport, un fantastico gruppo sportivo che rappresenta l’unica e vera scuola ufficiale del Parco Caserta Sport Village.

“Il cuore del Parco Caserta Sport Village batte ancora più forte e pulsa di nuove emozioni perché oggi presentiamo la vera anima del centro sportivo – spiegava Marco Polimeni, responsabile della struttura in occasione della presentazione di Italica Sport – Ogni grande centro sportivo deve avere al proprio interno vere e proprie squadre per onorare l’aspetto agonistico che fa parte del dna di ogni sportivo”.

Ma quali sono gli obiettivi del 2018?

“Siamo l’unico vero centro sportivo polifunzionale a Reggio Calabria. E’ possibile praticare 23 attività sportive per tutte le età con l’ausilio di personale altamente qualificato – spiega il responsabile Marco Polimeni – Il centro però non accoglie solo gli sportivi ma si aprirà sempre più alle famiglie e a chi vuole trascorrere semplicemente una giornata al parco. Così come fatto per il 2017, anche nel 2018 ci impegneremo al massimo per aumentare il livello qualitativo dell’offerta sportiva nonché ospitare eventi sportivi, eventi culturali e conviviali. L’obiettivo sportivo è quello di ottenere già da quest’anno qualche risultato nei settori agonistici. Il lavoro è tanto e per conoscere il sapore della vittoria bisogna aver prima assaporato il sapore della sconfitta. Al contempo per l’estate 2018 c’è l’intenzione di accrescere l’offerta di intrattenimento sportivo ed extra-sportivo all’aperto”.

Si conclude così il primo anno del Parco Caserta Sport Village. Un anno ricco ed impegnativo in cui la famiglia del Parco Caserta Sport Village ha dato il meglio di sé per offrire un servizio ad alti livelli.

Reggio Calabria ha una centro sportivo d’eccellenza a cui affidarsi.

Auguri al Parco Caserta! Auguri allo Sport a Reggio Calabria!