Parco Caserta Sport Village: grande soddisfazione dei genitori per la settimana d’esordio del “Summer Camp”

“E’ iniziato proprio bene, lo consiglio a tutte le mamme”, “buona organizzazione, tutto è gestito alla grande”, “davvero tante attività, mio figlio è felicissimo”, “il Parco è una struttura idonea e sicura, ideale per i bambini”.

E ancora “professionalità e voglia di far divertire i ragazzi sono le cose che ci hanno più colpito – commentano mamma e papà – non possiamo che essere felici”.

Si è conclusa la settimana d’esordio del primo campo estivo targato “Parco Caserta Sport Village” e questi sono i commenti dei genitori dei piccoli sportivi del Summer Camp, in programma fino al 29 luglio.

Un’offerta nuova in città che offre ai ragazzi, dai 3 ai 15 anni, svago e divertimento immersi nel verde della storica struttura del centro di Reggio Calabria, accompagnati da uno staff altamente qualificato.

Oltre 200 bambini hanno già vissuto l’esperienza del “Summer Camp” e con loro, anche i genitori hanno beneficiato del campo estivo attraverso le promozioni a loro riservate (se si iscrive il proprio figlio per almeno 4 settimane di “SummerCamp” ad esempio, un genitore avrà diritto ad un abbonamento in omaggio a scelta tra: 1 mese di Palestra, 1 mese Fitness, 12 ingressi in 2 mesi di Nuoto Libero, 2 ingressi in 2 mesi di Aquafitness. Oppure i giorni del camp i genitori beneficiano di ingressi scontati del 50%)

Mini football, nuoto, Pallanuoto, giochi acquatici, Danza, pattinaggio, arti marziali ed ancora mini volley, pallamano, mini basket, pattinaggio, giochi sport nel verde, circuiti sportivi e tanto altro, tutto in un unico posto.

Ricordiamo ancora l’hashtag #tuttoinununicoposto che lo staff del Parco Caserta Sport Village ha ideato per sottolineare l’importanza di poter praticare più discipline sportive all’interno di un unico spazio formato da 3 ettari di parco verde.

Il Summer Camp è appena iniziato. Non perdete l’occasione di far vivere ai vostri figli un’esperienza unica all’insegna dello sport, del divertimento e dell’amicizia.

“Una realtà esemplare. Spero che sia solo il primo anno di una lunga serie – sottolinea soddisfatto un papà – il divertimento per i nostri figli è totale”.

#sceglilaprofessionalitá scegli #parcocasertasportvillage