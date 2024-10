Parco Caserta Sport Village, ottobre a tutto sport per la riapertura dei corsi

Immaginate un parco verde in cui poter svolgere più attività sportive.

Un’area di oltre tre ettari in cui lo sport non è il solo protagonista. Un centro sportivo, nel pieno centro della città, che si anima di centinaia di ragazzi amanti del benessere, famiglie in cerca di relax e vere e proprie società sportive a livello agonistico pronte a sfidare l’Italia.

Immaginate un’ambiente sano, in cui i valori di lealtà, correttezza e spirito di squadra rappresentano le linee guida di un percorso sportivo che mira a far crescere i ragazzi, assistiti ed accompagnati da istruttori qualificati (F.I.N. – F.I.D.S. – F.I.P.E.)

Nuoto sincronizzato, pallanuoto, danza, karate, spinning, acquafitness, pattinaggio artistico e tanto altro.

Da lunedì 2 ottobre il Parco Caserta Sport Village è tornato a pieno regime con tutte le attività aperte.

Quel parco incantato, che per tre lunghi anni è stato costretto a trattenere il respiro, è tornato più operativo e vivo che mai e adesso le migliaia di persone che hanno da sempre avuto a cuore il Parco Caserta non possono che tornare a viverlo in tutto il suo splendore.

“Sarà un bellissimo viaggio”, recita l’ultimo video postato dallo staff del Parco Caserta sulla propria pagina Facebook, “piscine, piste, sale ed attrezzature con istruttori ed istruttrici incantevoli”. Le immagini ‘fiabesche’ del video promozionale invogliano a frequentare il parco più grande di Reggio Calabria.

“Un villaggio incantato” in cui fare sport a partire da 35 € al mese. E ancora “Un luogo magico in cui il tuo benessere sarà al centro di tutto e tutti i tuoi desideri si avvereranno.”

Tra i tanti professionisti presenti al Parco Caserta Sport Village, anche Sasy Preziosi che invita tutti a partecipare al progetto Spinning.

E tra le novità della nuova stagione: il running acquatico attività sia maschile che femminile che permette di bruciare fino al 140% di calorie rispetto ai tapis roulant terrestri convenzionali ma con il 45% di impatto in meno.

“Dopo la magnifica stagione appena trascorsa sono felice di annunciare che da settembre riprenderò il progetto Spinning® lasciato in sospeso 3 anni fa nella struttura più bella e imponete nel cuore della nostra Città. Si ripartirà già alla grande con tanta esperienza in più accumulata con la telemetria cardiaca e con una nuova sala fornita delle migliori bike da Spinning – spiega Sasy Preziosi – Il sogno di ogni istruttore è quello di mettere i propri Allievi/Amici nelle condizioni migliori per poter svolgere la propria attività di fitness . Ringrazio il Parco Caserta Sport Village per aver sposato appieno questo progetto con la speranza di raggiungere obiettivi importanti grazie anche al vostro sostegno. Vi aspetto tutti per questa nuova grande Avventura!”.

Il Parco Caserta Sport Village è pronto a stupire con tutte le sue attività sportive.

Siete pronti per un ottobre a tutto Sport??

Per info: www.parcocaserta.com