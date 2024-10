Al Parco Ecolandia appuntamento con la Compagnia teatrale “Scena Nuda”

Ad Ecolandia domenica prossima si terrà il primo di quattro appuntamenti con altrettante donne speciali fatte rivivere magistralmente dal racconto di Teresa Timpano: “Frida racconta la sua affascinante storia”.

Nonostante la sua determinazione ed il suo impegno, la vita della pittrice messicana fu resa difficile dal contesto in cui visse. La sua disabilità (come purtroppo capita ancora oggi) fu oggetto di scherno e denigrazione, e gli atti di bullismo non mancarono. Ma sarà proprio la disabilità a rappresentare l’immagine della sua arte.

“Ero solita pensare di essere la persona più strana del mondo ma poi ho pensato, ci sono così tante persone nel mondo, ci dev’essere qualcuna proprio come me, che si sente bizzarra e difettosa nello stesso modo in cui mi sento io. Vorrei immaginarla, e immaginare che lei debba essere là fuori e che anche lei stia pensando a me. Beh, spero che, se tu sei lì fuori e dovessi leggere ciò, tu sappia che sì, è vero, sono qui e sono strana proprio come te.”

Alla performance artistica seguirà un laboratorio artistico e interattivo in cui i bambini si divertiranno a dipingere, ritagliare, scoprire, incollare.

PARTECIPAZIONI

Per la partecipazione al laboratorio è richiesta la prenotazione telefonica entro sabato 11 maggio al num. 334.7507498