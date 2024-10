Festa della Liberazione al Parco Ecolandia: attività per grandi e bambini

E’ tutto pronto a Parco Ecolandia per la festa di domani. Un 25 aprile ricco di attività per grandi e bambini dal mattino al pomeriggio.

PROGRAMMA

L’apertura del parco è come sempre alle ore 10.00. Segue, alle 10.30 la visita guidata al Forte Gullì e al sistema delle fortificazioni umbertine dello Stretto con “il volo di Icaro”. Alle 11.30 narreremo leggende in zattera navigando quietamente sul fossato del Forte mentre, alla stessa ora in area ludica, ci sarà animazione per bambini a cura dell’associazione Lelefante fino alle 12.30. Alle 12.30 secondo giro in zattera per raccontarci le tante leggende dello Stretto.

PRANZO

Per pranzo ci saranno tre possibilità: picnic nelle diverse aree libere; pranzo alla Locanda del Parco (tel. 392.3186776); pranzo all’Ecochiosco (tel. 334.7507498).

POMERIGGIO

Nel pomeriggio alle ore 15.00 terzo giro in zattera mentre dalle ore 15.00 alle ore 17.00 si terrà un laboratorio degli aquiloni: dalla realizzazione al decollo. Quarto e ultimo giro in zattera alle ore 16.00. Alla giornata di domani parteciperanno i volontari di “Impronte meticce” che venderanno i loro gadget a sostegno degli amici pelosi a 4 zampe.

1 MAGGIO

E poi tenetevi liberi per il 1 maggio. Nel pomeriggio alle 17.30 si esibiranno i Glueckners con la loro inconfondibile musica celtica.